Javier Milei en Nueva York: prevé una reunión con Marco Rubio en medio de la Asamblea General de la ONU

Javier Milei viajará a Nueva York y prevé una reunión con Marco Rubio.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a los Estados Unidos para participar de la LXXXI Asamblea General de las Naciones Unidas, una gira que incluirá reuniones políticas, encuentros con empresarios y actividades académicas en Nueva York. Entre los contactos más relevantes figura una reunión prevista con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, según confirmó el Gobierno argentino.

La información fue dada a conocer por el canciller Pablo Quirno, quien detalló que el mandatario mantendrá una intensa agenda durante su estadía en el país norteamericano. “El presidente viaja para la Asamblea General de la ONU, donde dará su discurso. A partir de ahí, se realizarán diferentes reuniones. Una de las reuniones que tenemos es con el secretario Marco Rubio”, afirmó el funcionario en declaraciones al canal TN.

Reunión con Marco Rubio: el encuentro clave que busca fortalecer el vínculo entre Argentina y Estados Unidos

La reunión entre Milei y Rubio aparece como uno de los puntos más importantes de la gira presidencial. El encuentro se enmarca en la estrategia de la Casa Rosada de profundizar la relación política y diplomática con Washington, en un contexto internacional marcado por debates geopolíticos y económicos de alcance global.

Javier Milei en Nueva York: prevé una reunión con Marco Rubio. Foto: NA

Quirno formará parte de la comitiva oficial que acompañará al presidente durante toda la visita, que contará además con una serie de reuniones bilaterales y actividades vinculadas con la promoción de inversiones y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

Agenda completa en Nueva York: ONU, empresarios y una distinción para Milei

La actividad oficial comenzará el martes en Nueva York. Ese día, Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”. Más tarde mantendrá un encuentro con el economista Xavier Sala i Martín.

El miércoles será el turno de su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expondrá la posición argentina sobre distintos temas de la agenda internacional. Luego participará de una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y encabezará reuniones con empresarios e inversores.

La gira continuará el jueves con una exposición ante el The Economic Club de Nueva York, uno de los ámbitos de referencia para el mundo financiero y empresarial estadounidense. Tras esa actividad, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina y tiene previsto arribar al país durante la mañana del viernes.

Posible cruce con Donald Trump

La visita de Milei a Estados Unidos se produce en medio de una nueva ofensiva diplomática del Gobierno argentino en torno al reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

El pasado 3 de septiembre, el jefe de Estado anunció que aceleraría las sanciones contra las petroleras que operan en el archipiélago, una decisión que se conoció después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara en una entrevista que estaba dispuesto a revisar la histórica posición de neutralidad de Washington respecto de la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Donald Trump manifestó que está dispuesto a revisar la posición neutral de Washington sobre Malvinas. Foto: REUTERS

Consultado sobre esa posibilidad, Quirno sostuvo que una eventual modificación dependerá exclusivamente de la decisión que adopte el Gobierno estadounidense. “Estados Unidos tiene una posición histórica de neutralidad con respecto a las islas Malvinas. Es cuestión de Estados Unidos que quiera o no cambiar esa posición. Esos son temas que hablamos muchas veces con ellos”, afirmó.

Frente a este escenario, la reunión entre Milei y Rubio genera expectativas en la Casa Rosada, que busca consolidar su alineamiento con Estados Unidos y, al mismo tiempo, ganar respaldo internacional para la posición argentina en la cuestión Malvinas.