comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Industria metalúrgica: la producción cayó más del 6% y no logra recuperarse

La actividad metalúrgica volvió a caer durante agosto y acumuló una contracción del 5,6% en los primeros ocho meses de 2026. La baja demanda, la falta de pedidos y las dificultades financieras complican las perspectivas de recuperación.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Industria argentina
Industria argentina Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La industria metalúrgica argentina continúa sin encontrar señales claras de recuperación. Durante agosto, la producción del sector sufrió una caída interanual del 6,1% y retrocedió un 3,9% frente a julio, según el último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

La tendencia negativa se extendió durante todo el año. Entre enero y agosto, la actividad acumuló una contracción del 5,6%, en medio de una menor demanda, la reducción de pedidos y las dificultades que enfrentan las compañías para sostener su nivel de producción.

Sin embargo, el dato que encendió las mayores alarmas fue el de la capacidad instalada. Las fábricas metalúrgicas operaron apenas al 39,6% de su potencial, lo que implica que aproximadamente seis de cada diez máquinas permanecieron sin actividad.

La industria funciona en niveles históricamente bajos

La utilización de la capacidad instalada disminuyó 5,2 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025 y se mantiene entre los registros más bajos de los últimos años.

Contenido Recomendado

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

El Gobierno rescató a una empresa mendocina convirtiéndose en el mayor accionista

El Gobierno rescató a una empresa mendocina convirtiéndose en el mayor accionista

Las empresas disponen de instalaciones, trabajadores y equipamiento, pero no reciben suficientes pedidos para aprovechar su capacidad productiva. La situación refleja un problema que supera una caída mensual y expone la debilidad de la demanda interna.

Industria automotriz. Foto: Pexels.

Desde ADIMRA advirtieron que todavía no se observa una recuperación significativa. Además, el elevado nivel de capacidad ociosa dificulta anticipar una reactivación contundente en el corto plazo.

Los sectores metalúrgicos más golpeados

La caída alcanzó a prácticamente todos los rubros. Bienes de Capital encabezó las pérdidas con una baja interanual del 11,1%, mientras que la actividad de Fundición retrocedió 7,9%.

También se registraron descensos en Carrocerías, remolques y semirremolques, con una contracción del 6,6%, y en Autopartes, cuya producción disminuyó 6,4%.

Por su parte, Otros Productos de Metal cayó 4,7%, Equipos y Aparatos Eléctricos bajó 4,4% y Equipamiento Médico perdió 3,2%. La Maquinaria Agrícola mostró el retroceso más moderado, con una baja del 2,7%, aunque registró un comportamiento desigual entre las empresas.

Construcción y consumo, bajo presión

Por segundo mes consecutivo, todas las cadenas de valor relevadas presentaron resultados negativos, lo que demuestra que el freno productivo no está concentrado en una sola actividad.

La cadena vinculada con el Consumo Final cayó 9,6%, mientras que la relacionada con la Construcción retrocedió 8,2%. También disminuyeron los sectores Agrícola, Minería, Petróleo y Gas, Energía Eléctrica, Alimentos y Bebidas y Automotriz.

Industria Foto: EFE

Entre los proveedores metalúrgicos, las mayores caídas también estuvieron asociadas con la Construcción y el Consumo Final, dos actividades especialmente afectadas por la reducción de la demanda.

La crisis impacta en el empleo y las finanzas

El deterioro de la producción comenzó a trasladarse al mercado laboral. Durante agosto, el empleo metalúrgico cayó 2,5% interanual y disminuyó 0,3% frente al mes anterior.

A este panorama se sumaron las dificultades financieras. El 10,3% de las empresas registra atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, una señal de que la menor actividad comienza a comprometer la capacidad de pago del sector.

La caída tampoco fue uniforme en todo el país. Entre Ríos presentó el mayor retroceso, con una baja del 8,8%, seguida por Córdoba, con 7,8%, y la provincia de Buenos Aires, con 7,3%.

Qué esperan las empresas para los próximos meses

Las perspectivas continúan siendo cautelosas. El 68,1% de las compañías no espera incrementar su producción durante el próximo trimestre. Dentro de ese grupo, el 46,8% considera que mantendrá el volumen actual, mientras que el 21,3% anticipa una nueva caída.

Con más de la mitad de su capacidad productiva paralizada, menor empleo y dificultades financieras, la industria metalúrgica enfrenta meses decisivos. La recuperación de los pedidos y del mercado interno será fundamental para determinar si el sector logra abandonar uno de sus niveles de actividad más bajos.

Industria metalúrgicaEconomía argentina
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

    Jubilados ANSES: cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

  2. Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

    Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

  3. Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026:cuánto ganan por hora y por categoría

    Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026: cuánto ganan por hora y por categoría

  4. Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

    Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

  5. ANSES confirmó quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre:fechas según el DNI y montos con bono

    ANSES confirmó quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre: fechas según el DNI y montos con bono
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei en Nueva York:prevé una reunión con Marco Rubio en medio de la Asamblea General de la ONU

Javier Milei en Nueva York: prevé una reunión con Marco Rubio en medio de la Asamblea General de la ONU

Una jueza porteña declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un chico de 14 años

Luis Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, presentó su documental “La mano que mueve los hilos”, que repasará su carrera política y sindical

Discapacidad:en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

Economía

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Industria metalúrgica:la producción cayó más del 6% y no logra recuperarse

Ranking de pretensión salarial:qué sectores superan los 2 millones de pesos y cuáles son los más bajos en septiembre

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Internacionales

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania:ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania: ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Rebelión en Washington:grandes medios de EE.UU. contraatacan y suspenden la cobertura de los eventos de Trump

Caso Plus Ultra:citan a declara a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero

Video:asesinaron a tiros a una candidata durante un acto de campaña en Perú