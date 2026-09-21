Discapacidad: en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

Alejandro Vilches Foto: argentina.gob.ar

Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad, renunció este lunes a su cargo en medio de la discusión por los recortes en el sector incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, el cual fue enviado por el Gobierno al Congreso la semana pasada.

El ahora exsecretario envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, mediante la cual justificó su salida por razones “estrictamente personales”.

La salida de Vilches abre de esta manera una etapa de definición sobre la futura conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin que por el momento se haya informado oficialmente quién ocupará el cargo.

Cabe recordar que el médico sanitarista había sido nombrado en febrero al frente de la SENADIS, secretaría dentro de la cartera de Salud que fue creada un mes antes para reemplazar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo por sobreprecios y desvíos de fondos protagonizado por Diego Spagnuolo -su extitular- y otros funcionarios.

Producto de esa denuncia, se llevó a cabo una intervención del organismo en agosto de 2025 a cargo del propio Vilches, quien hasta ese momento era secretario de Gestión Sanitaria.

Cambios en el Ministerio de Salud.

La política de discapacidad requiere una mirada global e integral, debido a que atraviesa múltiples dimensiones de la vida de las personas y excede la política sanitaria.

El área comprende cuestiones vinculadas con la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena en la comunidad, entre otras.

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La trayectoria de Vilches

Vilches asumió al frente del organismo de discapacidad después de que el Gobierno decidiera desplazar a Diego Spagnuolo. Su salida se produjo tras la difusión de una serie de audios en los que presuntamente hacía referencia a maniobras irregulares relacionadas con la contratación de servicios y la compra de medicamentos.

Médico recibido en la Universidad del Salvador, posee formación especializada en administración de sistemas de salud, tanto públicos como privados. Actualmente se encuentra al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria, cargo al que llegó luego de desarrollar una extensa carrera ligada a la gestión, la auditoría y el control de prestaciones en organismos estatales y obras sociales.

Entre sus antecedentes se destaca su paso como asesor de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete y como subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). También estuvo a cargo de distintas áreas en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina.

Además, fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y trabajó como asesor de comisiones vinculadas con la salud, tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados de la Nación.

Su experiencia también comprende distintos cargos dentro del sistema de obras sociales. Ejerció funciones de dirección médica en las entidades de Ceramistas; del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana; de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, y del Personal de la Industria del Cuero.

A su vez, se desempeñó como asesor médico y responsable de la gerencia de prestaciones médicas durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.

En el ámbito académico, Vilches desarrolló parte de su actividad profesional en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Allí dictó cursos superiores de auditoría médica, integró el cuerpo docente de la maestría en Gestión de Salud y fue profesor regular de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales.