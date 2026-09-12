“La mano que mueve los hilos”, el documental de Luis Barrionuevo que recorre su carrera sindical y política

Documental de Luis Barrionuevo. Foto: X

Luis Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, presentará su documental “La mano que mueve los hilos”, que repasará su carrera política y sindical.

Dirigido por Brian Maya, el film tendrá su avant premiere con 200 invitados el próximo lunes 21 de septiembre, a las 17.30, en una sala cinematográfica de Palermo.

"La mano que mueve los hilos", documental de Luis Barrionuevo.

En el documental, “se recorren más de cuatro décadas de la historia argentina a través de la trayectoria de uno de los dirigentes sindicales más influyentes y controvertidos del país”, según señala la gacetilla del film, que rescata una frase de Barrionuevo para promocionarlo: “¿Creés que sabés algo de Argentina? No sabés nada”.

“Durante 90 minutos, la película propone mucho más que una biografía tradicional. La vida de Barrionuevo funciona como hilo conductor para recorrer acontecimientos centrales de la Argentina de las últimas cuatro décadas y observar, desde adentro, la política, el sindicalismo, las alianzas y los mecanismos de construcción del poder”, continúa.

Luis Barrionuevo. Foto: NA

“Desde sus orígenes humildes en Catamarca y su llegada a Buenos Aires siendo adolescente, el relato acompaña su ascenso dentro del movimiento sindical y su participación en distintos momentos de la vida política nacional. El regreso de la democracia, los años de Raúl Alfonsín, el menemismo, el Pacto de Olivos, las disputas políticas y sindicales y su paso por la presidencia de Chacarita Juniors forman parte de un recorrido atravesado por protagonistas y episodios que marcaron la historia reciente”, asegura.

“La mano que mueve los hilos combina archivo histórico, material inédito, entrevistas, recreaciones y un seguimiento de Barrionuevo realizado durante tres años”, cierra la gacetilla.