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Ranking de pretensión salarial: qué sectores superan los 2 millones de pesos y cuáles son los más bajos en septiembre

El relevamiento refleja cuánto esperan ganar los candidatos al momento de postularse a nuevas oportunidades laborales y se convirtió en una referencia para analizar las tendencias del mercado de trabajo en Argentina. Todos los detalles dentro de la nota.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Las expectativas salariales de los trabajadores volvieron a mostrar fuertes diferencias en septiembre.
Las expectativas salariales de los trabajadores volvieron a mostrar fuertes diferencias en septiembre. Foto: Unsplash
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Las expectativas salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar fuertes diferencias entre sectores durante septiembre de 2026. De acuerdo con datos relevados por Bumeran, las remuneraciones pretendidas por quienes buscan empleo o evalúan un cambio laboral superan los 2 millones de pesos mensuales en cuatro actividades, mientras que otras áreas apenas superan el millón de pesos.

El relevamiento refleja cuánto esperan ganar los candidatos al momento de postularse a nuevas oportunidades laborales y se convirtió en una referencia para analizar las tendencias del mercado de trabajo en Argentina.

Minería, petróleo e ingeniería: los sectores con las mayores pretensiones salariales

El ranking de septiembre es liderado por el sector de Minería, Petróleo y Gas, donde la remuneración pretendida promedio alcanza los $2.278.436 mensuales, calculada sobre 5.893 registros.

El ranking de pretensiones salariales de septiembre es liderado por el sector de Minería, Petróleo y Gas. Foto: Magnific

En segundo lugar se ubica Ingeniería Civil y Construcción, con una expectativa salarial promedio de $2.092.070, seguida por Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864, e Ingenierías, con $2.018.897.

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Estas son las únicas actividades que actualmente superan la barrera de los 2 millones de pesos mensuales en las pretensiones salariales de los postulantes. Detrás aparecen otros sectores con expectativas elevadas:

  • Gerencia y Dirección General: $1.990.312
  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546
  • Legales: $1.685.138
  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018
  • Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249
  • Marketing y Publicidad: $1.591.094

Ranking completo: cuánto sueldo piden los trabajadores argentinos en septiembre de 2026

Según el informe de Bumeran, estas son las remuneraciones promedio pretendidas por sector:

  1. Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436
  2. Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070
  3. Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864
  4. Ingenierías: $2.018.897
  5. Gerencia y Dirección General: $1.990.312
  6. Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546
  7. Legales: $1.685.138
  8. Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018
  9. Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249
  10. Marketing y Publicidad: $1.591.094
  11. Diseño: $1.496.768
  12. Producción y Manufactura: $1.475.007
  13. Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.464.060
  14. Abastecimiento y Logística: $1.435.919
  15. Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181
  16. Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245
  17. Departamento Técnico: $1.366.352
  18. Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766
  19. Enfermería: $1.312.442
  20. Oficios y Otros: $1.251.617
  21. Secretarias y Recepción: $1.190.503
  22. Gastronomía y Turismo: $1.108.224
  23. Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810

Cuáles son los sectores con los salarios pretendidos más bajos

En el extremo opuesto del ranking aparecen las actividades con menores expectativas salariales promedio. El último lugar corresponde a Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, donde los postulantes solicitan en promedio $1.062.810 mensuales. Le siguen Gastronomía y Turismo, con $1.108.224, y Secretarias y Recepción, con $1.190.503.

Empleados, oficina, trabajo. Foto:Unsplash
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing ocupa el último lugar del ránking de pretensión salarial. Foto: Unsplash

Si bien se trata de los valores más bajos del relevamiento, todas estas actividades muestran pretensiones salariales superiores al millón de pesos por mes. La diferencia entre el sector mejor posicionado y el último del ranking alcanza los $1.215.626, lo que evidencia la amplia brecha existente entre las distintas ramas de actividad del mercado laboral argentino.

Qué revelan los datos sobre el mercado laboral argentino

Además de las diferencias salariales, el informe permite observar qué sectores concentran una mayor cantidad de postulantes y registros dentro de la plataforma.

Comercial, Ventas y Negocios encabeza la muestra con 596.997 salarios pretendidos en la Argentina. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Comercial, Ventas y Negocios encabeza la muestra con 596.997 salarios pretendidos, seguido por Abastecimiento y Logística, con 469.932 registros, y Administración, Contabilidad y Finanzas, con 426.121.

Para especialistas en recursos humanos, este indicador resulta clave porque permite conocer no solo cuáles son los sectores que ofrecen mejores perspectivas salariales, sino también cuáles concentran una mayor cantidad de profesionales en búsqueda activa de empleo o de mejores oportunidades laborales en un contexto de constante reconfiguración del mercado de trabajo argentino.

EmpleoTrabajoSalariosSueldos
Cristian Daniel Avila
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