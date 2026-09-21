Ranking de pretensión salarial: qué sectores superan los 2 millones de pesos y cuáles son los más bajos en septiembre

Las expectativas salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar fuertes diferencias entre sectores durante septiembre de 2026. De acuerdo con datos relevados por Bumeran, las remuneraciones pretendidas por quienes buscan empleo o evalúan un cambio laboral superan los 2 millones de pesos mensuales en cuatro actividades, mientras que otras áreas apenas superan el millón de pesos.
El relevamiento refleja cuánto esperan ganar los candidatos al momento de postularse a nuevas oportunidades laborales y se convirtió en una referencia para analizar las tendencias del mercado de trabajo en Argentina.
Minería, petróleo e ingeniería: los sectores con las mayores pretensiones salariales
El ranking de septiembre es liderado por el sector de Minería, Petróleo y Gas, donde la remuneración pretendida promedio alcanza los $2.278.436 mensuales, calculada sobre 5.893 registros.
En segundo lugar se ubica Ingeniería Civil y Construcción, con una expectativa salarial promedio de $2.092.070, seguida por Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864, e Ingenierías, con $2.018.897.
Estas son las únicas actividades que actualmente superan la barrera de los 2 millones de pesos mensuales en las pretensiones salariales de los postulantes. Detrás aparecen otros sectores con expectativas elevadas:
- Gerencia y Dirección General: $1.990.312
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546
- Legales: $1.685.138
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018
- Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249
- Marketing y Publicidad: $1.591.094
Ranking completo: cuánto sueldo piden los trabajadores argentinos en septiembre de 2026
Según el informe de Bumeran, estas son las remuneraciones promedio pretendidas por sector:
- Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436
- Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864
- Ingenierías: $2.018.897
- Gerencia y Dirección General: $1.990.312
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546
- Legales: $1.685.138
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018
- Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249
- Marketing y Publicidad: $1.591.094
- Diseño: $1.496.768
- Producción y Manufactura: $1.475.007
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.464.060
- Abastecimiento y Logística: $1.435.919
- Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181
- Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245
- Departamento Técnico: $1.366.352
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766
- Enfermería: $1.312.442
- Oficios y Otros: $1.251.617
- Secretarias y Recepción: $1.190.503
- Gastronomía y Turismo: $1.108.224
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810
Cuáles son los sectores con los salarios pretendidos más bajos
En el extremo opuesto del ranking aparecen las actividades con menores expectativas salariales promedio. El último lugar corresponde a Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, donde los postulantes solicitan en promedio $1.062.810 mensuales. Le siguen Gastronomía y Turismo, con $1.108.224, y Secretarias y Recepción, con $1.190.503.
Si bien se trata de los valores más bajos del relevamiento, todas estas actividades muestran pretensiones salariales superiores al millón de pesos por mes. La diferencia entre el sector mejor posicionado y el último del ranking alcanza los $1.215.626, lo que evidencia la amplia brecha existente entre las distintas ramas de actividad del mercado laboral argentino.
Qué revelan los datos sobre el mercado laboral argentino
Además de las diferencias salariales, el informe permite observar qué sectores concentran una mayor cantidad de postulantes y registros dentro de la plataforma.
Comercial, Ventas y Negocios encabeza la muestra con 596.997 salarios pretendidos, seguido por Abastecimiento y Logística, con 469.932 registros, y Administración, Contabilidad y Finanzas, con 426.121.
Para especialistas en recursos humanos, este indicador resulta clave porque permite conocer no solo cuáles son los sectores que ofrecen mejores perspectivas salariales, sino también cuáles concentran una mayor cantidad de profesionales en búsqueda activa de empleo o de mejores oportunidades laborales en un contexto de constante reconfiguración del mercado de trabajo argentino.