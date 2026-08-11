comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Leo para el 11 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Leo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Leo, signo de Fuego regido por Sol, recibe hoy 11 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente, se sumarán tensiones hogareñas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Reanuda las actividades que te mantenían en forma. El que te veas atractivo elevará tu autoestima y te devolverá el encanto.

Salud y energía de Leo este día 11 de agosto de 2026

La vida te dará duras lecciones pero estará en ti no permitir que se repitan. Aprende todo lo que puedas, de cada mal trago que pases, para no revivirlo.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

El buen pasar económico no está fuera de tu alcance. Pon todas tus energías en lo que haces y la oportunidad llegará sola.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

Leohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Mayra Mendoza:“Mientras el Gobierno desfinancia la obra pública, nosotros seguimos trabajando en políticas de vivienda”

Mayra Mendoza: “Mientras el Gobierno desfinancia la obra pública, nosotros seguimos trabajando en políticas de vivienda”

El Ministerio de Capital Humano ratificó la fecha de la mesa paritaria universitaria

Karina Milei reúne a los legisladores bonaerenses de LLA para definir la estrategia electoral

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Economía

Empleos en bancos de la Argentina:vacantes y cómo postularse para trabajar en Banco Macro, BBVA, ICBC y Santander

Empleos en bancos de la Argentina: vacantes y cómo postularse para trabajar en Banco Macro, BBVA, ICBC y Santander

¿Miramar es la “Nueva Zelanda argentina”?:los campos de kiwis argentinos que conquistan a países de Europa y América

Cuánto cuesta la hora de taller en agosto de 2026:los nuevos precios para mecánica, chapa y pintura

Por falta de gas, distribuidoras obligan a parar la producción a industrias de todo el país

Internacionales

Tragedia en Colombia, más de 130 muertos, cientos de heridos y edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4

Tragedia en Colombia, más de 130 muertos, cientos de heridos y edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4

Los peores terremotos de Sudamérica:las tragedias históricas que vuelven a estremecer tras el fuerte sismo en Colombia

Un jubilado pasó cuatro años sin cobrar por un error del Estado y ahora será indemnizado con una cifra millonaria

Cómo ayudar a Colombia tras el devastador terremoto:dónde donar desde Argentina y qué necesitan los damnificados