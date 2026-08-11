Empleos en bancos de la Argentina: vacantes y cómo postularse para trabajar en Banco Macro, BBVA, ICBC y Santander

Empleos en los bancos Macro, BBVA, ICBC y Santander de la Argentina durante agosto 2026. Foto: Magnific

Los principales bancos que operan en la Argentina mantienen búsquedas laborales activas durante agosto de 2026. Banco Macro, BBVA, ICBC y Santander ofrecen vacantes para incorporar profesionales y estudiantes en áreas como negocios y comercial, finanzas, tecnología, recursos humanos, marketing, análisis de datos, gestión de riesgos, infraestructura IT, desarrollo de software y atención al cliente.

Las oportunidades disponibles contemplan modalidades de trabajo presenciales, híbridas y, en algunos casos, remotas. Las posiciones se distribuyen entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y distintas provincias del país, entre ellas Chubut, Corrientes, Formosa, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Además de las búsquedas para perfiles con experiencia, las entidades financieras impulsan programas de pasantías y bancos de talento orientados a estudiantes y jóvenes profesionales que buscan dar sus primeros pasos en la industria bancaria. De esta manera, el sector continúa ampliando su oferta de empleo para distintos niveles de formación y trayectoria laboral.

Cuánto cobra un empleado bancario en agosto de 2026

En cuanto a las remuneraciones, el salario inicial de un trabajador bancario asciende actualmente a $2.481.855,32, compuesto por un sueldo básico de $2.412.128,22 y $69.727,10 correspondientes a la participación en las ganancias (ROE). No obstante, ese monto volverá a actualizarse una vez que se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio y quede formalizado el nuevo acuerdo salarial para los haberes de agosto.

Las oportunidades disponibles contemplan modalidades de trabajo presenciales, híbridas y remotas. Foto: Magnific

Empleos en Banco Macro

Diseñador Sr de Branding Integral (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

AI Enabler – Data Analytics and AI Office (Buenos Aires)

Oficial de Negocios – Sales Institucionales (presencial, Provincia de Buenos Aires)

Analista Sr de Comunicaciones y Campañas Banca Empresas (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Base de Talentos Agro Argentina (remoto, Santa Fe)

Analista Sr Gestión del Portafolio e Inteligencia Crediticia (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Analista Sr Paid Media & Performance (Trader) (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Analista Sr Growth Marketing (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Analista Sr Performance Strategy & Planning (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Analista Sr Paid Media & Performance – Banca Empresas (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Ejecutivo de Clientes (presencial, Buenos Aires y alrededores)

Líder QA (presencial, Provincia de Buenos Aires)

Desarrollador de Integraciones (presencial, Provincia de Buenos Aires)

Analista Técnico Funcional (híbrido, Provincia de Buenos Aires)

Journey Owner – Squad Delivery (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Business Analyst – Squad Delivery (híbrido, Provincia de Buenos Aires)

Analista Motores de Evaluación BI (presencial, Provincia de Buenos Aires)

Automation Tester Sr (híbrido, Provincia de Buenos Aires)

DevOps Sr (presencial, Provincia de Buenos Aires)

DBA Sr Cloud (presencial, Provincia de Buenos Aires)

Site Reliability Engineer (presencial, Provincia de Buenos Aires)

Arquitecto de Soluciones (híbrido, Provincia de Buenos Aires)

Ingeniero Cloud Sr (presencial, Provincia de Buenos Aires)

Empleos en banco BBVA

Analista de Operaciones Mainframe – Control-M (híbrido, Buenos Aires)

Ejecutivo de Personas y PyMEs – Sucursal Coronel Díaz (temporal, presencial, Buenos Aires)

Senior Manager de Riesgos CIB (híbrido, Buenos Aires)

Analista Junior de Modelos e Incentivos Banca Empresas (híbrido, Buenos Aires)

Analista de Canales Automáticos (híbrido, Buenos Aires)

Ejecutivo Empresas – Microcentro Norte (presencial, Buenos Aires)

Pasante Gestor Express – Sucursal 297 Trelew (presencial, Chubut)

Pasante Gestor Express – Sucursal 262 Formosa Capital (presencial, Formosa)

Pasante Gestor Express – Sucursal 206 Caleta Olivia (presencial, Santa Cruz)

Pasante Gestor Express – Sucursal 272 Río Gallegos (presencial, Santa Cruz)

Ejecutivo/a PyME – Tandil (presencial, Buenos Aires)

Pasante Gestor Express – Sucursal 076 Paso de los Libres (presencial, Corrientes)

Pasante Gestor Express – Sucursal 299 Ushuaia (presencial, Tierra del Fuego)

Empleos en banco ICBC

People Tech Functional Analyst (HR) (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Oficial de Banca Privada (presencial, Buenos Aires y alrededores)

Programa de Pasantías – Generación SÍ (híbrido, Buenos Aires y alrededores)

Empleos en banco Santader

Credit Retail Sr Analyst (Buenos Aires)

Oficial de Sucursal PyME (Neuquén)

Las entidades financieras impulsan programas de pasantías y bancos de talento orientados a estudiantes. Foto: Magnific

Cómo enviar tu CV para trabajar en un banco en la Argentina