Los peores terremotos de Sudamérica: las tragedias históricas que vuelven a estremecer tras el fuerte sismo en Colombia

Residents dig through the debris of a collapsed building after an earthquake, in Cali, Colombia, August 10, 2026. REUTERS/Christian EscobarMora Foto: REUTERS

Sudamérica volvió a mirar con temor hacia el suelo. El reciente terremoto registrado en Colombia, de magnitud 7,4 según reportes citados por medios internacionales, reactivó una pregunta que atraviesa la historia del continente: ¿cuáles fueron los sismos más devastadores que golpearon a la región y por qué algunos quedaron grabados como heridas imposibles de borrar? El movimiento se produjo el lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y fue sentido en varias ciudades colombianas, mientras las autoridades seguían evaluando daños y víctimas durante las primeras horas.

Sudamérica, una tierra hermosa y sísmica

El mapa sudamericano es tan imponente como peligroso. Montañas, costas, selvas y ciudades crecieron sobre una de las zonas más activas del planeta: el área donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana. Esa dinámica, responsable de la Cordillera de los Andes, también explica por qué países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia han convivido durante siglos con grandes terremotos. El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra una enorme parte de la energía sísmica y volcánica mundial, y atraviesa buena parte del borde occidental de América del Sur.

La historia demuestra que la magnitud no siempre cuenta toda la tragedia. Un terremoto muy fuerte puede causar menos víctimas si ocurre lejos de zonas pobladas o a gran profundidad. En cambio, un sismo de menor magnitud puede convertirse en catástrofe si golpea ciudades vulnerables, edificios precarios o laderas inestables. Ese fue el patrón que se repitió una y otra vez en Sudamérica.

Colombia 2026: el sismo reciente que encendió las alarmas

El terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026 fue reportado con magnitud 7,4 y epicentro en la zona de San José del Palmar, Chocó. En los primeros informes, el evento había sido calculado con una magnitud menor, algo habitual cuando los organismos sismológicos revisan datos en tiempo real. Luego, fuentes como el USGS y reportes periodísticos regionales indicaron una magnitud revisada de 7,4, con una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió a Colombia. Foto: REUTERS

El temblor se sintió en varias regiones de Colombia, incluidas ciudades densamente pobladas como Bogotá, Cali, Pereira, Manizales y Armenia. También se reportaron daños en estructuras, evacuaciones y un balance de víctimas que, durante las primeras horas, continuaba en desarrollo. La profundidad del sismo pudo haber reducido parte de la intensidad superficial, pero no evitó el miedo ni los daños en zonas vulnerables.

Valdivia 1960: el terremoto más potente jamás registrado

Si hay un terremoto que cambió para siempre la forma de mirar a la naturaleza en Sudamérica, ese fue el de Valdivia, Chile, ocurrido el 22 de mayo de 1960. Con una magnitud 9,5, es considerado por el USGS como el mayor terremoto registrado instrumentalmente en el siglo XX. El sismo dejó alrededor de 1.655 muertos, miles de heridos, millones de personas sin hogar y daños gravísimos en el sur chileno.

Pero la tragedia no terminó en Chile. El terremoto generó un tsunami que cruzó el océano Pacífico y provocó muertes y destrucción en lugares tan lejanos como Hawái, Japón y Filipinas. En Chile, ciudades como Valdivia y Puerto Montt sufrieron destrucción severa, mientras que el paisaje cambió con hundimientos, levantamientos de terreno y deslizamientos. Fue un recordatorio brutal: un gran sismo no termina cuando deja de temblar.

Perú 1970: cuando el terremoto despertó una avalancha mortal

El terremoto de Áncash, en Perú, ocurrido el 31 de mayo de 1970, es una de las mayores tragedias naturales de la historia sudamericana. Tuvo una magnitud 7,9 y su epicentro se ubicó cerca de la costa peruana, frente a la zona de Chimbote. Sin embargo, lo que lo volvió especialmente devastador fue el alud desprendido del nevado Huascarán, que sepultó la ciudad de Yungay y arrasó comunidades enteras.

El saldo fue estremecedor: se estiman hasta 70.000 muertos o desaparecidos, casi un millón de personas sin hogar y una destrucción que afectó viviendas, caminos, comunicaciones e infraestructura básica. El caso de Áncash muestra que los terremotos en los Andes no solo derrumban edificios: también pueden activar avalanchas, deslizamientos y flujos de lodo capaces de borrar pueblos del mapa.

Ecuador y Colombia 1868: la noche en que ciudades enteras quedaron bajo ruinas

Uno de los episodios más letales de la historia latinoamericana ocurrió en 1868, cuando una serie de terremotos afectó Ecuador y Colombia. De acuerdo con reconstrucciones históricas citadas por La Nación, el evento principal alcanzó una magnitud estimada de 7,7 y habría provocado aproximadamente 70.000 muertes, con unas 40.000 víctimas en Ecuador y 30.000 en Colombia.

La ciudad de Ibarra, en Ecuador, fue una de las más golpeadas. Los relatos de la época describen que gran parte de la población quedó sepultada bajo las viviendas mientras dormía. El desastre ocurrió en una época sin alertas, sin normas modernas de construcción y con escasa capacidad de respuesta estatal, lo que multiplicó el impacto humano.

Chile 2010 y otros golpes recientes: la memoria sísmica sigue viva

Chile volvió a demostrar su exposición extrema el 27 de febrero de 2010, cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el centro-sur del país y generó un tsunami. Aunque el país contaba con una cultura sísmica más desarrollada que otras regiones, el evento dejó cientos de muertos, daños millonarios y un debate profundo sobre sistemas de alerta y evacuación. La historia chilena, desde Valdivia hasta 2010, confirma que la preparación reduce riesgos, pero nunca elimina por completo la amenaza.

En Bolivia, el sismo profundo de 1994, de magnitud 8,2, también quedó registrado como un evento excepcional. Aunque ocurrió a gran profundidad, fue percibido en varios países y generó daños menores en una zona amplia, una prueba de que la energía sísmica puede sentirse a enormes distancias cuando las condiciones geológicas lo permiten.

Por qué algunos terremotos matan más que otros

La diferencia entre un gran susto y una tragedia nacional depende de varios factores: profundidad, distancia a centros urbanos, calidad de las construcciones, hora del día, tipo de suelo y capacidad de respuesta. El terremoto de Valdivia fue el más potente, pero el de Áncash fue mucho más mortífero por el alud del Huascarán y la vulnerabilidad de los pueblos andinos. Colombia, con el reciente sismo de Chocó, vuelve a enfrentar ese mismo desafío: no basta con medir la magnitud, también hay que medir la fragilidad.