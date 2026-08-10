Cuánto cuesta la hora de taller en agosto de 2026: los nuevos precios para mecánica, chapa y pintura

Los nuevos precios para mecánica, chapa y pintura en agosto y septiembre 2026. Foto: Magnific

Llevar el auto al taller implica, muchas veces, enfrentarse a costos difíciles de anticipar. En ese escenario, conocer el valor de la denominada “hora taller” permite a los automovilistas contar con una referencia al momento de solicitar un presupuesto y comparar distintas opciones de reparación.

Para agosto y septiembre de 2026, la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), a través de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, difundió los valores orientativos de mano de obra que sirven como guía para el sector.

Hora de taller 2026: cuáles son los valores de referencia que difundió FAATRA

De acuerdo con la entidad, la hora de mecánica, electricidad y otros servicios fue fijada en $84.000 más IVA, mientras que la hora de pintura mantiene el mismo valor de $84.000 más IVA.

En el caso de los trabajos de carrocería, el día de chapa tiene un valor sugerido de $336.000 más IVA, cifra calculada sobre una jornada equivalente a cuatro horas de taller.

La hora de mecánica, electricidad y otros servicios fue fijada en $84.000 más IVA, según la FAATRA. Foto: Magnific

Por su parte, el costo orientativo para un paño de pintura asciende a $504.000 más IVA, monto estimado sobre seis horas de trabajo e incluyendo los insumos necesarios para realizar la tarea.

Valores sugeridos para agosto y septiembre de 2026

Mecánica, electricidad y otros servicios : $84.000 más IVA por hora

Hora de pintura : $84.000 más IVA

Día de chapa : $336.000 más IVA

Paño de pintura: $504.000 más IVA con insumos incluidos

Qué factores influyen en el precio final de una reparación automotor

Aunque la hora de taller funciona como una referencia técnica ampliamente utilizada en el sector, no se trata de un sistema obligatorio de facturación. Por ese motivo, el costo final de una reparación puede variar significativamente entre distintos establecimientos.

El presupuesto de un trabajo no depende únicamente del tiempo de mano de obra. También influyen factores como la complejidad de la intervención, el tipo de reparación requerida, la ubicación del taller, el nivel de equipamiento disponible y el grado de especialización técnica que demande el vehículo.

El presupuesto de un trabajo mecánico en un auto no depende únicamente del tiempo de mano de obra. Foto: Magnific

Además, los modelos más modernos suelen incorporar sistemas electrónicos y tecnologías que requieren herramientas específicas para diagnóstico y reparación, una situación que puede incrementar el costo total del servicio.

Cómo calculan los talleres el presupuesto de mecánica, chapa y pintura

En la práctica, la mayoría de los talleres elabora sus presupuestos tomando como base la hora de taller y los tiempos estándar establecidos para cada reparación. Sin embargo, ese cálculo inicial suele ajustarse según la dificultad del trabajo y los recursos necesarios para completarlo.

Un ejemplo habitual ocurre cuando es necesario desmontar varias piezas para acceder a un componente dañado. En esos casos, aunque la solución técnica sea relativamente sencilla, el tiempo de desarme y montaje aumenta la cantidad de horas de mano de obra requeridas y, en consecuencia, el valor final del presupuesto.

A esto se suman otros costos asociados, como el diagnóstico previo, el uso de equipamiento especializado y la necesidad de realizar procedimientos adicionales para garantizar una reparación adecuada.

Por ese motivo, los valores difundidos por FAATRA deben interpretarse como una referencia orientativa que ayuda a estimar el costo de los trabajos mecánicos, de chapa y pintura, aunque cada taller conserva la facultad de definir sus propios precios de acuerdo con sus características operativas y comerciales.