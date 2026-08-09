Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos. Foto: NA

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos en octubre y diciembre para participar en una conferencia vinculada con el Mes de la Herencia Hispana y en la cumbre de líderes del G-20, según confirmaron fuentes oficiales.

Además, las fuentes confirmaron que el canciller Pablo Quirno integrará la comitiva presidencial en ambas ocasiones.

En la Casa Rosada señalaron que ambos compromisos “están en la agenda” presidencial, aunque evitaron adelantar los detalles de la agenda bilateral que Milei mantendrá durante sus viajes y tampoco confirmaron un nuevo encuentro individual con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cuáles son los próximos viajes de Milei a Estados Unidos

La primera actividad será el 14 de octubre en Washington, donde Milei participará en una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de esa comunidad, con una agenda centrada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en Miami, sede de la cumbre de jefes de Estado del G-20, que será encabezada por Trump, anfitrión del encuentro con el que se cerrará el calendario del foro durante 2026.

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos. Foto: REUTERS

El Gobierno considera a Estados Unidos e Israel como sus principales socios estratégicos y busca profundizar con ambos países los vínculos políticos, económicos, comerciales y de seguridad, en línea con el alineamiento internacional que Milei sostiene desde el inicio de su gestión.

La relación con Israel tuvo una nueva señal durante la última gira sudamericana, cuando Milei y Quirno mantuvieron un encuentro con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, en Colombia, antes de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La Casa Rosada pretende ampliar además la cooperación bilateral con Israel en áreas como inversiones, tecnología, seguridad y comercio.

Antes de los viajes a Estados Unidos, en septiembre se desarrollará en Nueva York el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate general está previsto entre el 22 y el 26 de septiembre y continuará el 28.

Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

Recientemente, Milei afirmó que la alianza con el Gobierno de Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas, asegurando que “es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico”.

“Estados Unidos cambió su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre.

Sobre el reclamo soberano de Argentina, el presidente afirmó que “la causa de Malvinas no es negociable y nosotros desde el regreso de la democracia somos los que más hicimos para el objetivo final, que es que las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y todo el espacio marítimo circundante vuelvan a la Argentina”.

Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas Foto: REUTERS

Además, Milei señaló que “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar”, una declaración que choca con el hecho de que hasta la fecha, y durante décadas, el organismo internacional solo emitió resoluciones no vinculantes a favor de Argentina y nunca hubo negociaciones oficiales con Londres.

El mandatario añadió que “en la propia Inglaterra están divididas las aguas” porque “hay partes del espectro político que consideran que nos tienen que devolver las islas porque son nuestras”.