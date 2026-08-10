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Karina Milei reúne a los legisladores bonaerenses de LLA para definir la estrategia electoral

Este lunes, la secretaria general de la Presidencia mantendrá un encuentro con senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, acompañados por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Será en Casa de Gobierno, entre las 15hs y las 17hs.

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La secretaria general de Presidencia recibió la bloque de La Libertad Avanza de CABA.
La secretaria general de Presidencia recibió la bloque de La Libertad Avanza de CABA. Foto: Prensa Gobierno
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El Gobierno Nacional iniciará una semana de reuniones con legisladores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) y realizará una nueva mesa política en Casa Rosada, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará al interior.

Este lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá un encuentro con senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, acompañados por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Será en Casa de Gobierno, entre las 15hs y las 17hs.

Karina Milei en el Congreso.
Karina Milei en el Congreso. Foto: NA

El objetivo del encuentro es dialogar de “cómo se viene trabajando en lo legislativo y en lo político” y, también, sobre “qué estrategia se está planteando de cara al futuro en la provincia”.

Agenda de la semana

Por otra parte, el martes 11 se espera la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y posteriormente, a las 13hs., habrá una nueva mesa política con parte del Gabinete Nacional, en Casa Rosada.

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La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026 el jueves 13 de agosto. El dato de la inflación en el séptimo mes del año es esperado tanto por el Gobierno como por otras entidades ya que impacta en la actualización de alquileres, jubilaciones y créditos. En esa línea, los pronósticos ya se centran en si continuará la desaceleración.

Inflación; precios; supermercados Foto: NA

Después del IPC de junio, que perforó el piso del 2% y se ubicó en un 1,9% mensual, la expectativa se centra en si durante julio se mantuvo la desaceleración de la inflación por terser mes consecutivo, como proyecta el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA).

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