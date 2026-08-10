El Ministerio de Capital Humano ratificó la fecha de la mesa paritaria universitaria

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación Argentina. Foto: X @MinCapHum_Ar

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, informó que la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, ya fue convocada para el próximo 1 de septiembre, de acuerdo con el cronograma establecido previamente.

A través de un comunicado oficial, la cartera nacional sostuvo que la convocatoria forma parte del procedimiento previsto para continuar la negociación con los representantes del sector universitario. En ese sentido, el Ministerio remarcó que la discusión salarial continúa abierta y que no existe un incumplimiento por parte del Gobierno nacional.

Desde el área que encabeza Pettovello también señalaron que la Subsecretaría de Políticas Universitarias actuó “en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente” y bajo los términos dispuestos por la Justicia. Con ese argumento, Capital Humano buscó responder a los cuestionamientos de los gremios y defender la legalidad de las medidas adoptadas hasta el momento.

En ese marco, el Ministerio rechazó el paro anunciado para el próximo 12 de agosto y lo calificó como una medida de carácter político. Según el comunicado oficial, la protesta “no responde a un reclamo genuino”, ya que, de acuerdo con la postura del Gobierno, no hay fondos pendientes ni compromisos incumplidos.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello Foto: NA

Capital Humano insistió en que la instancia de negociación sigue vigente y que la próxima reunión paritaria ya tiene fecha definida. Por eso, desde el Ministerio consideran que la medida de fuerza fue convocada antes de agotar los canales institucionales de diálogo.

Recientemente, el Ministerio explicó que los fondos correspondientes fueron girados a las universidades y que el personal docente y no docente ya se encuentra percibiendo el aumento acordado. Según detalló la cartera, el acta paritaria firmada el10 de junio estableció una suba salarial del 24,33%, distribuida en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre.

Desde el equipo de Pettovello remarcaron que el acuerdo también incluyó un cuarto intermedio y una nueva convocatoria paritaria con plazo hasta el 15 de septiembre, por lo que la negociación sigue vigente.

El comunicado oficial

El Ministerio de Capital Humano informa que la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes se encuentra convocada para el próximo 1 de septiembre, conforme al cronograma oportunamente establecido.

Asimismo, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia.

Por tal motivo, el paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional.