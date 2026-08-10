Cómo ayudar a Colombia tras el devastador terremoto: dónde donar desde Argentina y qué necesitan los damnificados

Un hombre lleva un colchón por la calle frente a edificios dañados tras un terremoto en Manizales. Foto: REUTERS

Un fuerte terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter sacudió este lunes a Colombia, causando decenas de muertos, heridos y daños en varios departamentos, especialmente en Pereira y Manizales. Ante esta alarmante situación, se activaron distintas redes de ayuda para colaborar con los damnificados.

En esa línea, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, resaltó la importancia de la solidaridad nacional en este momento crítico, llamando a la población a donar artículos esenciales como agua, colchonetas y elementos de seguridad para los rescatistas.

La situación se complica a medida que las autoridades locales continúan evaluando los estragos del sismo. Las autoridades pidieron que los donantes se acerquen a la Plazoleta Jairo Varela, que servirá como punto de acopio para atender a los damnificados en la región.

Cómo ayudar a Colombia tras el terremoto. Video: Canal 26

Una de las situaciones más graves se vive en Cali, donde el Hospital Universitario del Valle realizó un llamado urgente a todas las personas que se encuentren en esa región colombiana para ser donantes de sangre, sin importar el tipo.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la donación de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal, como jabones y pañales para bebés. Ambas autoridades municipales enfatizaron la necesidad urgente de apoyo, no solo en términos de bienes, sino también financieros, para abordar varias emergencias de salud y logística.

El ámbito internacional también está atento. Diferentes agencias, como World Central Kitchen, están preparando la entrega de ayuda a las zonas afectadas. Esto es crucial para la respuesta inmediata y para mitigar el impacto a largo plazo en las comunidades damnificadas.

Residentes remueven los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali. Foto: REUTERS

Cuáles son las líneas telefónicas de emergencia en Colombia

Colombia cuenta con un sistema de atención que permite a los ciudadanos comunicarse telefónicamente con las entidades encargadas de responder ante situaciones de emergencia. Los principales números son:

123: Línea Única Nacional para reportar emergencias.

111: Atención de desastres.

119: Bomberos.

125: Ambulancias y urgencias médicas.

132: Cruz Roja Colombiana.

144: Defensa Civil Colombiana.

126: Policía de Carreteras.

Cabe señalar que estas líneas están habilitadas para recibir reportes relacionados con personas afectadas, estructuras dañadas, incendios, rescates y otras situaciones derivadas de un sismo.

Cómo ayudar desde Argentina

Para ayudar a Colombia desde Argentina tras el sismo de magnitud 7.4, la vía más rápida y efectiva es realizar donaciones económicas directas a organizaciones humanitarias internacionales y locales.

Se pueden realizar donaciones a:

Cruz Roja Colombiana : centraliza la recepción de fondos globales para la compra local de alimentos, kits de higiene y atención médica de emergencia.

Corporación Presentes: activó la campaña nacional Levántate Colombia para asistir a los damnificados en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero.

También existe la posibilidad de colaborar con la Agencias de Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR reciben soporte financiero internacional para distribuir comida y dar refugio transitorio a las familias que perdieron sus hogares.

Por su parte, la Cancillería de Argentina ya se puso a disposición del gobierno colombiano para coordinar misiones de asistencia humanitaria y rescate especializado. En esa línea, se espera que la Embajada de Colombia en Argentina habilite cuentas bancarias específicas para recibir giros internacionales desde cuentas locales.

Terremoto en Colombia. Video: NA

Dónde y cómo enviar ayuda por los terremotos en Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), entidad que une a las principales ciudades de Colombia, informó en sus redes sociales cuáles son los puntos de acopio para las donaciones tras el terremoto. “Es momento de ayudar”, indicó el ente.

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá y La Cruz Roja Bogotá habilitaron seis puntos de acopio para recibir ayudas:

Av. Carrera 68 # 31-41 Sur - SAMU Sur

Calle 134 - Carrera 7B Bis # 132-31 - SAMU Norte

Av. La Esmeralda # 63-81 - Centro de Salvamento Acuático

Carrera 24 # 73-38 - Sede Administrativa

Diagonal 79B # 62-53 - Bodega Cruz Roja

Calle 63 # 59A-06 - Palacio de los Deportes

Medellín

Medellín cuenta con dos puntos de acopio oficiales:

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín - Carrera 52 # 30A-97

Fundación Saciar - Carrera 50 # 25-261

Allí se reciben alimentos no perecederos y elementos de aseo e higiene. No se reciben medicamentos, ropa ni productos vencidos o perecederos.

Barranquilla

En Barranquilla, el punto oficial es:

Calle Carrera 43 # 6-120

Según Asocapitales, el lugar permanecerá abierto las 24 horas para facilitar la recepción de donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.

Cali

En Cali, la Alcaldía habilitó el siguiente centro de acopio:

Plazoleta Jairo Varela - Avenida 2 Norte # 10 Norte-1 a 10 Norte-75

“En una de las ciudades más afectadas por esta emergencia, cada aporte puede contribuir a acompañar a las familias y comunidades que hoy más lo necesitan”, indicó el ente.