Un jubilado pasó cuatro años sin cobrar por un error del Estado y ahora será indemnizado con una cifra millonaria

Un jubilado pasó cuatro años sin cobrar. Foto: Unsplash

Un trabajador quedó durante cuatro años sin percibir ni su jubilación ni la renta temporal que debía funcionar como respaldo económico hasta alcanzar la edad legal de retiro. El caso tuvo lugar en Andalucía (España), se extendió entre 2018 y 2022 y terminó en los tribunales con un fallo contundente: la administración deberá indemnizarlo con más de 55.300 euros, una cifra equivalente a más de 82 millones de pesos argentinos o unos 63.600 dólares.

La resolución fue confirmada por el Tribunal Supremo español, que respaldó el criterio de las instancias anteriores y determinó que el jubilado no podía ser responsabilizado por un error cometido por la administración. Para la Justicia, el trabajador no debía cargar con las consecuencias económicas de un cálculo incorrecto vinculado a su edad jubilatoria.

El error de 1.400 días que lo dejó sin ingresos

El conflicto comenzó a partir de un cálculo equivocado sobre los años de aportes del trabajador. El hombre había iniciado su vida laboral en 1981 y, en 2003, quedó incluido en un Expediente de Regulación de Empleo, conocido como ERE. Como parte de ese esquema, pasó a cobrar una renta temporal equivalente al 78% de su salario, financiada mediante un seguro colectivo acordado entre el Estado y la Junta de Andalucía.

Ese mecanismo debía garantizarle ingresos hasta que llegara el momento de jubilarse. Sin embargo, en 2018 intentó acceder a la jubilación anticipada y el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó su solicitud al considerar que todavía le faltaban 1.400 días para cumplir los requisitos. El dato era incorrecto, pero provocó un efecto inmediato: el trabajador no solo no pudo jubilarse, sino que también dejó de cobrar la renta que venía percibiendo.

La situación lo obligó a depender económicamente de personas de su entorno Foto: Unsplash.

Cuatro años dependiendo de otros para sobrevivir

A partir de ese error, el hombre quedó sin ninguna de sus dos fuentes de ingresos durante cuatro años. La situación lo obligó a depender económicamente de personas de su entorno para poder sostenerse, mientras avanzaban los reclamos administrativos y judiciales.

La Justicia determinó que el origen del perjuicio fue el cálculo incorrecto comunicado por el INSS, pero también cuestionó la actuación de la Junta de Andalucía, que tomó esa información como válida sin realizar una verificación adicional. El caso llegó primero al Juzgado de lo Social N° 3 de Huelva, que responsabilizó a la administración autonómica por las consecuencias económicas sufridas por el trabajador.

Por qué deberá recibir más de 55.300 euros

Uno de los puntos centrales del fallo fue definir quién debía asumir el costo del error. Los tribunales concluyeron que la administración tenía la obligación de garantizar la renta pactada hasta que el trabajador alcanzara su edad ordinaria de jubilación, incluso si existía una discusión sobre la posibilidad de acceder antes al retiro.

En otras palabras, la Justicia entendió que no correspondía dejar al hombre completamente sin ingresos por una diferencia administrativa. El Tribunal Supremo confirmó ese criterio y desligó al jubilado de cualquier responsabilidad. La indemnización, superior a 55.300 euros, busca reparar los daños ocasionados durante los años en los que dejó de cobrar el dinero que le correspondía.

Un fallo que marca un límite a los errores administrativos

La importancia del caso va más allá de la compensación económica. La sentencia vuelve a poner en debate una cuestión clave: quién debe responder cuando una decisión administrativa equivocada provoca un perjuicio concreto en la vida de una persona.

En este caso, los jueces fueron claros al señalar que el trabajador no debía pagar las consecuencias de los errores cometidos por la administración al determinar su edad de jubilación. El fallo cierra así una historia que comenzó con un cálculo aparentemente técnico de 1.400 días, pero que terminó dejando a una persona durante cuatro años sin los ingresos previstos después de décadas de trabajo.