Discapacidad: el proyecto que avanzó en Diputados abrió una negociación dentro del Gobierno

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

Las tensiones internas por Discapacidad volvieron a aparecer en el Gobierno después de que La Libertad Avanza consiguiera en Diputados un dictamen de mayoría que no fue convalidado por Economía, Salud ni Legal y Técnica. Es por eso que Casa Rosada abrió una negociación para acercar posiciones antes de que el proyecto llegue al recinto.

“Avanzaron solos”, sostuvieron desde un sector cercano al equipo económico a TN sobre la conducción parlamentaria. En ese espacio, aseguraron que el Ministerio de Economía no aprobó el texto que terminó firmándose y que tampoco recibió el aval de las áreas que intervienen en la definición jurídica y sanitaria de la iniciativa.

Cerca de Karina Milei reconocieron el problema y dijeron que mantienen conversaciones con Economía para conseguir su respaldo. “Por ahora están en que lo vetan si sale así. Vamos a arreglar igual, pero a Javier y a Toto no les gustó”, explicaron en el oficialismo. La definición todavía no está cerrada.

El episodio volvió a exponer los problemas de coordinación interna que el Gobierno ya había reconocido durante la discusión por Discapacidad. En la Casa Rosada admiten que el texto parlamentario avanzó sin un acuerdo previo de todas las áreas y ahora buscan evitar que la diferencia vuelva a convertirse en una disputa pública.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Qué cambió respecto del Presupuesto 2027

Según funcionarios que conocen su postura, la posición de Javier Milei continúa más cerca de los cambios que el Ejecutivo había incluido originalmente en el Presupuesto 2027. Ese capítulo planteaba modificaciones en el esquema de prestaciones y pensiones que generaron cuestionamientos entre los aliados y obligaron al oficialismo a reabrir la negociación.

El nuevo dictamen tomó otra dirección. La Libertad Avanza consiguió 42 firmas frente a 36 del despacho opositor en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. Con ese resultado, el proyecto oficialista tendrá prioridad cuando el tema llegue al recinto.

La iniciativa propone reemplazar la emergencia por un régimen permanente y mantiene distintos puntos reclamados durante el debate: pensiones no contributivas, cobertura médica, compatibilidad con determinados ingresos laborales, universalidad del nomenclador, actualización de aranceles y un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores.

Uno de los puntos centrales es la actualización de las prestaciones. El dictamen conserva la referencia al artículo 7 bis de la Ley 24.901, que establece un mecanismo de actualización periódica, mientras que el proyecto de Presupuesto había planteado eliminar ese esquema. Esa diferencia entre ambos textos forma parte de la negociación que el oficialismo debe resolver.

Patricia Bullrich y senadores de La Libertad Avanza. Foto: NA

Economía todavía no avala el texto

En el Gobierno aseguran que las áreas técnicas todavía no convalidan el proyecto tal como quedó redactado. La preocupación del sector político pasa por evitar que los diputados de La Libertad Avanza voten una ley que posteriormente pueda ser objetada por el propio Poder Ejecutivo.

Por eso, la Casa Rosada analiza cómo modificar o reordenar el texto antes de la sesión. En el sector que responde a Karina Milei aseguran que mantienen conversaciones con Economía y que confían en alcanzar un acuerdo. “No hubo coordinación, pero vamos a arreglar. Estamos dialogando para que no haya problemas de vuelta”, explican.

La discusión también vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la mesa política del Gobierno. Desde el equipo económico cuestionan que las diferencias internas no terminen de ordenarse antes de que las iniciativas lleguen al Congreso y advierten sobre las dificultades que genera avanzar con posiciones que todavía no cuentan con un acuerdo dentro del Ejecutivo.

El Gobierno busca cerrar la discusión antes del debate en el recinto

En otro sector de la Casa Rosada buscan bajar la tensión y remarcan que el objetivo político es sacar el conflicto de Discapacidad de la agenda. “Hay que dejar de tener quilombo por este tema”, sintetiza un funcionario, que además recuerda el malestar generado por las diferencias públicas que expuso Patricia Bullrich durante la discusión del Presupuesto.

La conducción legislativa mantiene como objetivo llevar Discapacidad a una sesión durante la primera mitad de octubre, junto con otros proyectos que el oficialismo pretende impulsar antes del debate del Presupuesto. También se trabaja sobre las iniciativas vinculadas con morosidad y endeudamiento familiar y Malvinas.

El dictamen había sido presentado como una herramienta para evitar que la oposición impusiera nuevamente su propia agenda y prorrogara la emergencia vigente. Para conseguir la mayoría, el oficialismo sumó el respaldo de distintos bloques dialoguistas, aunque algunos aliados dejaron planteadas reservas sobre el financiamiento y reclamaron que los compromisos también queden reflejados en el Presupuesto.

La prioridad inmediata de la Casa Rosada es ahora cerrar la interna antes de llegar al recinto. El sector político negocia con Economía, Salud y Legal y Técnica para encontrar una redacción que pueda ser respaldada por todo el Ejecutivo. Mientras esa discusión continúe abierta, el dictamen que consiguió mayoría en Diputados no representa todavía una posición unificada de todas las áreas del Gobierno.