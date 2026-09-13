comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo de hoy Sagitario: las predicciones para este 13 de septiembre de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Sagitario para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Turquesa. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 13 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Haz lo necesario para revertir esta situación. No dejes pasar más el tiempo.

Salud y energía de Sagitario este día 13 de septiembre de 2026

Presta atención a cómo te expresas e intenta mantener una comunicación fluida. Te ayudará para emprender esos proyectos que tienes guardados.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

Se acelerarán tus proyectos económicos y tus asuntos laborales. Deberás estar preparado para afrontar nuevos desafíos.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario?

Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Sagitario?

Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario?

El número de la suerte de Sagitario es el 3.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Sagitario es un signo optimista, aventurero y honesto.

Sagitariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Endeudamiento familiar y Discapacidad:las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Endeudamiento familiar y Discapacidad: las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Presupuesto 2027:qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano:la agenda de la CGT

Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

Economía

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres:quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES:los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

Internacionales

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente:qué discutirán

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente: qué discutirán

Conmoción por la muerte de una influencer de 27 años tras someterse a una liposucción:investigan qué pasó en la clínica

Una investigación contra Flávio Bolsonaro empantana la campaña electoral en Brasil

Un hombre de 43 años cruzó a nado de Grecia a Italia en 32 horas:sin traje de neopreno, con bajas temperaturas y monitoreado por dos jueces