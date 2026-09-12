Presupuesto 2027: qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

Javier Milei con gobernadores en la Casa Rosada. Foto: Presidencia

El Gobierno incorporará al Presupuesto 2027 una serie de obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas en una nueva instancia de negociación con las provincias de cara al tratamiento del proyecto en el Congreso. La nómina contempla trabajos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento en distintas jurisdicciones, aunque la inclusión presupuestaria no implica necesariamente que todas las obras comiencen o sean financiadas íntegramente por la Nación durante el próximo año.

Entre las provincias alcanzadas aparecen Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, entre otras. El proyecto será remitido formalmente al Congreso el lunes y tomará estado parlamentario el martes 15 de septiembre.

Por el momento, Javier Milei no tiene previsto acudir al recinto para presentar personalmente los lineamientos del Presupuesto. Tampoco está definida una presentación especial por parte del Gobierno.

Reunión de Diego Santilli con gobernadores. Foto: Presidencia

Las obras que aparecen en el Presupuesto 2027

Uno de los casos más avanzados es Entre Ríos, donde Nación contempla proyectos de agua potable para Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y obras cloacales en Villaguay. Las gestiones incluyeron contactos entre el gobernador y funcionarios nacionales como Diego Santilli y Luis Caputo.

Mendoza también tendrá proyectos incorporados. La lista incluye la continuidad de trabajos sobre la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en la zona de Anchoris y la conexión vial hacia San Juan. Algunas de esas intervenciones ya tienen partidas durante 2026, por lo que su incorporación al nuevo Presupuesto permitiría garantizar su continuidad durante el próximo ejercicio.

En esa provincia, el ministro Natalio Mema informó sobre avances en las conversaciones con Nación y anunció el reinicio de trabajos en la Ruta Nacional 40, los puentes de Anchoris y el tramo entre el aeropuerto y Lavalle luego de reuniones con áreas de Interior, Infraestructura, Transporte y Coordinación Fiscal Provincial.

La planificación oficial también contempla la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras de Albigasta, que involucra a Catamarca y Santiago del Estero; el Acueducto de Vipos, en Tucumán; y el Segundo Acueducto del Interior, en Chaco.

En Chubut, figuran la presa Nacimiento del Río Senguer y un nuevo sistema de abastecimiento de agua para Comodoro Rivadavia. Para Salta, aparecen la Planta Depuradora Sur y la Ciudad Judicial de Orán.

En Corrientes se incluyeron proyectos vinculados con los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, además de ampliaciones de la red de gas.

La nómina contempla además trabajos sobre distintos corredores nacionales, entre ellos la Ruta Nacional 89 entre General Pinedo y Quimilí, junto con intervenciones en las rutas nacionales 34 y 50 en el norte del país.

El detalle definitivo de las partidas, los montos asignados y el ritmo previsto para cada proyecto estará incluido en las planillas anexas que acompañarán al Presupuesto.

Alcanzaron un acuerdo estratégico para redefinir los esquemas de subsidios a la electricidad. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

Qué implica que una obra figure en el Presupuesto

La incorporación de estos proyectos no significa que todas las obras vayan a comenzar durante 2027 ni que el Estado nacional vaya a afrontar por completo sus costos. En algunos casos, el objetivo es asegurar la continuidad de contratos que ya están en ejecución; en otros, se trata de habilitar partidas presupuestarias o dejar abierta la posibilidad de avanzar mediante convenios posteriores entre Nación y las provincias.

De hecho, la información que llega desde las jurisdicciones presenta distintos niveles de avance. Mientras en algunas provincias ya hablan de acuerdos concretos, dirigentes cercanos a los gobiernos de Catamarca y Tucumán evitaron considerar cerradas determinadas negociaciones. En Santa Fe señalaron que todavía no hubo una discusión puntual sobre sus pedidos para el Presupuesto y en Córdoba tampoco confirmaron la incorporación de sus reclamos.

El nuevo esquema para las rutas nacionales

La discusión presupuestaria se superpone con el esquema vial que impulsa el Gobierno. Vialidad Nacional ya avanzó con distintas provincias en acuerdos para transferir la operación o la ejecución de trabajos sobre alrededor de 2000 kilómetros de rutas nacionales.

El mecanismo contempla distintos formatos en los que las provincias pueden asumir el financiamiento de determinadas obras mientras el Gobierno mantiene la titularidad de los corredores. Mendoza, Santa Fe, San Juan, Río Negro, Catamarca y San Luis ya cuentan con convenios de diferente alcance.

Además, el Decreto 253/2026 habilitó mecanismos de delegación en nueve provincias, mientras el Ejecutivo analiza nuevos acuerdos con Corrientes, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz. En paralelo, Milei proyecta nuevas licitaciones destinadas a recuperar y ampliar otros corredores nacionales.

Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

La negociación del Gobierno por el Presupuesto 2027

En el Gobierno buscan que la discusión de infraestructura avance al mismo tiempo que la negociación política y presupuestaria con los gobernadores. La Casa Rosada necesita reunir respaldos provinciales para sostener su agenda en Diputados y el Senado, en un contexto en el que legisladores vinculados con distintos mandatarios acompañaron recientemente los emplazamientos de la oposición relacionados con la mora en el tratamiento de iniciativas sobre discapacidad.

El Presupuesto 2027 será ahora una de las principales instancias de esa negociación. El Gobierno llegará al Congreso con parte de los reclamos de infraestructura incorporados y utilizará las próximas semanas para terminar de definir montos, convenios y mecanismos de ejecución.

La apuesta oficial será avanzar en acuerdos concretos con las provincias sin modificar el objetivo de equilibrio fiscal que Milei mantiene como una de las condiciones centrales del proyecto presupuestario.