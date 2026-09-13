Endeudamiento familiar y Discapacidad: las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

A qué hora se vota por la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados comenzará a definir los dictámenes de los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad luego de que 249 legisladores aprobaran los emplazamientos durante la última sesión. El oficialismo prepara propuestas propias para ambos temas, mientras los bloques opositores buscan unificar sus iniciativas.

La Emergencia Nacional en Discapacidad será analizada en un plenario de las Comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Las reuniones fueron convocadas para el 16 de septiembre a las 12 y el 23 de septiembre, cuando está prevista la firma de los dictámenes.

El único expediente que se tratará propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa reúne firmas de legisladores de Unión por la Patria, Defendamos Córdoba, Provincias Unidas, Argentina Federal, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y otros bloques.

Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Foto: X @DiputadosAR

Desde La Libertad Avanza sostienen que los objetivos originales de la emergencia ya fueron alcanzados. “La emergencia está cumplida”, afirmó la diputada Silvana Giudici. Sin embargo, el oficialismo reconoció que existen cuestiones pendientes y plantea abordarlas durante las próximas semanas y en el Presupuesto 2027, principalmente mediante el pago de compensaciones a prestadores de salud y la definición de partidas para el próximo año.

En paralelo, las Comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor trabajarán sobre los proyectos relacionados con la morosidad y el endeudamiento familiar. El cronograma contempla reuniones el 15, 22 y 29 de septiembre a las 14, con la firma de los dictámenes prevista para la última jornada.

Las comisiones reúnen cerca de 50 iniciativas. Entre ellas se encuentran propuestas del diputado Pablo Juliano y de la diputada Mónica Frade, que aparecen entre las que cuentan con mayores posibilidades de avanzar.

Mónica Frade - Entrevista

Juliano impulsa un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito, que plantea promover el crédito responsable, mejorar la transparencia de las condiciones de contratación y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

“La expansión de plataformas digitales, billeteras virtuales, aplicaciones móviles, sistemas automatizados de otorgamiento de crédito y proveedores no financieros de financiamiento modificó radicalmente las formas de acceso al consumo, al crédito y a los servicios financieros en general. Procesos que anteriormente requerían evaluación presencial, análisis documental y tiempos relativamente prolongados hoy pueden concretarse en cuestión de segundos mediante decisiones automatizadas, interfaces digitales y mecanismos de aprobación inmediata”, fundamentó.

Frade, por su parte, propone modificar el funcionamiento de las tarjetas de crédito mediante la creación de las denominadas “tarjetas autocontroladas”. El sistema permitiría que los usuarios establezcan voluntariamente límites de consumo mensual inferiores a los autorizados por las entidades emisoras.

“El crédito constituye una herramienta valiosa para el desarrollo económico y para la inclusión financiera de amplios sectores de la población. No obstante, su utilización puede generar situaciones de vulnerabilidad cuando los compromisos asumidos superan la capacidad real de pago de los usuarios. En este contexto, las políticas públicas orientadas a promover un uso responsable del crédito adquieren especial relevancia”, afirmó.

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados Foto: NA

Qué prepara el oficialismo

La Libertad Avanza anticipó que presentará dictámenes propios. En el caso del endeudamiento familiar, el oficialismo analiza medidas vinculadas con el Costo Financiero Total (CFT) de los créditos, que permite conocer el costo real de una deuda.

La propuesta fue presentada ante la mesa política de la Casa Rosada por la senadora Patricia Bullrich y apunta a establecer un sistema de información más claro antes de la contratación de un crédito. La iniciativa involucraría al Banco Central, bancos y empresas fintech.

El oficialismo prevé presentar su dictamen alternativo el 29 de septiembre, cuando finalice el cronograma de tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar.