comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Endeudamiento familiar y Discapacidad: las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

La Cámara Baja comenzará a definir los dictámenes de dos temas que quedaron emplazados en la última sesión. El oficialismo prepara propuestas propias mientras la oposición busca avanzar con iniciativas sobre la deuda de los hogares y la prórroga de la emergencia para el sector.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
A qué hora se vota por la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea.
A qué hora se vota por la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Cámara de Diputados comenzará a definir los dictámenes de los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad luego de que 249 legisladores aprobaran los emplazamientos durante la última sesión. El oficialismo prepara propuestas propias para ambos temas, mientras los bloques opositores buscan unificar sus iniciativas.

La Emergencia Nacional en Discapacidad será analizada en un plenario de las Comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Las reuniones fueron convocadas para el 16 de septiembre a las 12 y el 23 de septiembre, cuando está prevista la firma de los dictámenes.

El único expediente que se tratará propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa reúne firmas de legisladores de Unión por la Patria, Defendamos Córdoba, Provincias Unidas, Argentina Federal, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y otros bloques.

Sesión maratónica en la Cámara de Diputados.
Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Foto: X @DiputadosAR

Desde La Libertad Avanza sostienen que los objetivos originales de la emergencia ya fueron alcanzados. “La emergencia está cumplida”, afirmó la diputada Silvana Giudici. Sin embargo, el oficialismo reconoció que existen cuestiones pendientes y plantea abordarlas durante las próximas semanas y en el Presupuesto 2027, principalmente mediante el pago de compensaciones a prestadores de salud y la definición de partidas para el próximo año.

Contenido Recomendado

Presupuesto 2027:qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

Presupuesto 2027: qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

El Gobierno quitó a La Pampa el 50% de las regalías de la represa Los Nihuiles y escaló el conflicto con Mendoza

El Gobierno quitó a La Pampa el 50% de las regalías de la represa Los Nihuiles y escaló el conflicto con Mendoza

En paralelo, las Comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor trabajarán sobre los proyectos relacionados con la morosidad y el endeudamiento familiar. El cronograma contempla reuniones el 15, 22 y 29 de septiembre a las 14, con la firma de los dictámenes prevista para la última jornada.

Las comisiones reúnen cerca de 50 iniciativas. Entre ellas se encuentran propuestas del diputado Pablo Juliano y de la diputada Mónica Frade, que aparecen entre las que cuentan con mayores posibilidades de avanzar.

Mónica Frade - Entrevista
Mónica Frade - Entrevista

Juliano impulsa un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito, que plantea promover el crédito responsable, mejorar la transparencia de las condiciones de contratación y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

“La expansión de plataformas digitales, billeteras virtuales, aplicaciones móviles, sistemas automatizados de otorgamiento de crédito y proveedores no financieros de financiamiento modificó radicalmente las formas de acceso al consumo, al crédito y a los servicios financieros en general. Procesos que anteriormente requerían evaluación presencial, análisis documental y tiempos relativamente prolongados hoy pueden concretarse en cuestión de segundos mediante decisiones automatizadas, interfaces digitales y mecanismos de aprobación inmediata”, fundamentó.

Frade, por su parte, propone modificar el funcionamiento de las tarjetas de crédito mediante la creación de las denominadas “tarjetas autocontroladas”. El sistema permitiría que los usuarios establezcan voluntariamente límites de consumo mensual inferiores a los autorizados por las entidades emisoras.

El crédito constituye una herramienta valiosa para el desarrollo económico y para la inclusión financiera de amplios sectores de la población. No obstante, su utilización puede generar situaciones de vulnerabilidad cuando los compromisos asumidos superan la capacidad real de pago de los usuarios. En este contexto, las políticas públicas orientadas a promover un uso responsable del crédito adquieren especial relevancia”, afirmó.

Gabriel Bornoroni, diputado por La Libertad Avanza.
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados Foto: NA

Qué prepara el oficialismo

La Libertad Avanza anticipó que presentará dictámenes propios. En el caso del endeudamiento familiar, el oficialismo analiza medidas vinculadas con el Costo Financiero Total (CFT) de los créditos, que permite conocer el costo real de una deuda.

La propuesta fue presentada ante la mesa política de la Casa Rosada por la senadora Patricia Bullrich y apunta a establecer un sistema de información más claro antes de la contratación de un crédito. La iniciativa involucraría al Banco Central, bancos y empresas fintech.

El oficialismo prevé presentar su dictamen alternativo el 29 de septiembre, cuando finalice el cronograma de tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar.

GobiernoLa Libertad AvanzaCámara de DiputadosCongreso
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

    Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

  2. ¿Por qué se suspendió el viaje de Milei a Reino Unido? Del evento empresarial al nuevo escenario por Malvinas

    ¿Por qué se suspendió el viaje de Milei a Reino Unido? Del evento empresarial al nuevo escenario por Malvinas

  3. Presupuesto 2027:qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

    Presupuesto 2027: qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

  4. El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano:la agenda de la CGT

    El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano: la agenda de la CGT

  5. Bullrich dijo estar preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

    Bullrich dijo estar preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Endeudamiento familiar y Discapacidad:las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Endeudamiento familiar y Discapacidad: las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Presupuesto 2027:qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano:la agenda de la CGT

Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

Economía

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres:quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES:los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

Internacionales

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente:qué discutirán

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente: qué discutirán

Conmoción por la muerte de una influencer de 27 años tras someterse a una liposucción:investigan qué pasó en la clínica

Una investigación contra Flávio Bolsonaro empantana la campaña electoral en Brasil

Un hombre de 43 años cruzó a nado de Grecia a Italia en 32 horas:sin traje de neopreno, con bajas temperaturas y monitoreado por dos jueces