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ANSES: los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

ANSES avanza con el calendario de pagos de septiembre de 2026 y deposita los haberes con un aumento del 2,11% más el bono extraordinario de $70.000. Con esta actualización, jubilados, beneficiarios de la PUAM y titulares de pensiones acceden a montos más altos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Calendario de cobros de ANSES para el mes de septiembre.
Calendario de cobros de ANSES para el mes de septiembre. Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa aplicando el despliegue del esquema previsional de septiembre de 2026 que incluye una actualización del 2,11% en los haberes sumado al bono extraordinario de $70.000.

Este refuerzo de ingresos se dirige al acompañamiento hacia los sectores más vulnerables del sistema ya que lo perciben los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Así, aquellos que superan el piso mínimo perciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope unificado de $498.633,20.

El dinero se deposita de manera directa en la cuenta sueldo de los beneficiarios, sin necesidad de movilizarse para completar gestiones presenciales o formularios.

Oficina ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa aplicando el despliegue del esquema previsional de septiembre de 2026 que incluye una actualización del 2,11% en los haberes sumado al bono extraordinario de $70.000. Foto: ANSES

Cómo es el calendario de pagos de ANSES para el mes de septiembre

El cronograma de septiembre se organizará, como es habitual, de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber.

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Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzaron a cobrar el martes 8 de septiembre. Los pagos continuarán de manera escalonada hasta el lunes 21 de septiembre.

  • DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Para quienes reciben un ingreso superior al mínimo, el cronograma comenzará el martes 22 y finalizará el lunes 28 de septiembre:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
El cronograma de pagos del mes de septiembre se organiza, como es habitual, de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber. Foto: anses

Cuánto cobran los beneficiarios en el mes de septiembre sumado al bono

Tras la implementación del aumento por inflación y el bono extraordinario, los montos correspondientes a cada escala de cobro quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilados de la mínima: $498.633,20.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.906,56.
  • PNC por Invalidez o Vejez: $370.043,24.
  • Jubilación máxima: ronda los $2.884.300 (sin bono).

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas también tendrán un cronograma determinado por el último número del documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

La fecha individual puede consultarse desde Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También es conveniente verificar el recibo de haberes para comprobar el aumento, el bono y cualquier otro concepto incluido en la liquidación.

Cómo consultar el recibo de jubilación en Mi ANSES

Para revisar el detalle del pago, el beneficiario puede seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial de ANSES.
  2. Seleccionar la opción Mi ANSES.
  3. Escribir el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  4. Acceder a la sección de jubilaciones o pensiones.
  5. Consultar el recibo de haberes y la fecha de cobro.

Antes de realizar un trámite, se recomienda verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados. ANSES dispone de servicios específicos para jubilados y pensionados, como consultas, reclamos de liquidaciones, cambios de banco y otras gestiones previsionales.

ANSESBonoJubilados
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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