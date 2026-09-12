Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, NA

El fiscal federal Gerardo Pollicita dio inicio a una investigación penal contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para determinar si incurrió en enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La medida fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo luego de que la Cámara Federal resolviera que el expediente debía tramitarse en los Tribunales de Comodoro Py.

La causa surgió a partir de una denuncia formulada por el empresario Guillermo Tofoni, quien advirtió sobre un incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024 que no encontraría correlato en los ingresos lícitos declarados por Tapia. En el marco de los requerimientos de instrucción, la fiscalía solicitó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del dirigente, además de pedir informes exhaustivos a múltiples organismos públicos y realizar un peritaje financiero integral.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: X @afa

Aspectos clave del requerimiento judicial