Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito como presidente del CEAMSE

El fiscal federal Gerardo Pollicita dio inicio a una investigación penal contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para determinar si incurrió en enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La medida fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo luego de que la Cámara Federal resolviera que el expediente debía tramitarse en los Tribunales de Comodoro Py.
La causa surgió a partir de una denuncia formulada por el empresario Guillermo Tofoni, quien advirtió sobre un incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024 que no encontraría correlato en los ingresos lícitos declarados por Tapia. En el marco de los requerimientos de instrucción, la fiscalía solicitó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del dirigente, además de pedir informes exhaustivos a múltiples organismos públicos y realizar un peritaje financiero integral.
Aspectos clave del requerimiento judicial
- Origen de la denuncia: presentada por el empresario Guillermo Tofoni en abril, señalando inconsistencias patrimoniales sobre los ingresos de Tapia como titular de la CEAMSE y vicepresidente de la CONMEBOL.
- Medidas de prueba solicitadas: pedidos de informes a la ANSES, ARCA, Banco Central, UIF, Comisión Nacional de Valores, Registro de la Propiedad Automotor e Inmobiliario (CABA, Buenos Aires y San Juan), además de un relevamiento sobre posibles inversiones en criptomonedas.
- Rastreo internacional: solicitud de un exhorto para que la CONMEBOL remita el legajo personal de Tapia, el detalle de haberes percibidos y las cuentas bancarias donde se acreditaron los fondos.
- Antecedentes: constituye la primera investigación judicial enfocada en su patrimonio personal como funcionario público, en paralelo a otras causas que afronta por la gestión de la AFA.