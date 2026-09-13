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Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

Viña Maipú, fundada en 1862, atravesó una etapa de expansión y modernización durante la última década. Ahora, su propietaria Casir Dos Santos S.R.L. recurrió a la Justicia por un pasivo millonario y problemas de liquidez.

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La empresa atribuyó sus dificultades a problemas en la cadena de pagos de sus clientes, el aumento de los costos y las dificultades para acceder al financiamiento.
La empresa atribuyó sus dificultades a problemas en la cadena de pagos de sus clientes, el aumento de los costos y las dificultades para acceder al financiamiento. Foto: Publicación de Mercado Libre
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Una de las bodegas más antiguas de Mendoza atraviesa una fuerte crisis financiera: Casir Dos Santos S.R.L., propietaria de Viña Maipú, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia con un pasivo de $384,2 millones. La empresa atribuyó sus dificultades a problemas en la cadena de pagos de sus clientes, el aumento de los costos y las dificultades para acceder al financiamiento.

El pedido de concurso preventivo fue formalizado el pasado 29 de mayo, después de un período de expansión y modernización que se extendió durante varios años. Al momento de la presentación, la compañía acumulaba deudas con cinco entidades financieras y registraba además 21 cheques rechazados por más de $74 millones.

Según explicó la firma, el deterioro de su situación financiera estuvo relacionado con el corte de la cadena de pagos de sus clientes, el incremento de los costos internos y las dificultades para conseguir financiamiento.

Casir Dos Santos S.R.L, perteneciente a Viña Maipú, entró en concurso preventivo
La empresa es propietaria de Viña Maipú, una bodega fundada en 1862 que se mantuvo activa desde entonces y que se encuentra entre las más antiguas de Mendoza. Foto: EVA Tienda de Vinos

La empresa es propietaria de Viña Maipú, una bodega fundada en 1862 que se mantuvo activa desde entonces y que se encuentra entre las más antiguas de Mendoza. Casir Dos Santos adquirió la bodega en 2014 y dos años después incorporó un nuevo socio. A partir de ese momento comenzó una etapa de transformación que se extendió hasta 2023, con inversiones en tecnología, ampliación de la capacidad productiva, incorporación de trabajadores y búsqueda de nuevos mercados.

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La expansión permitió que los vinos de la bodega llegaran a 20 países. También incorporó nuevas líneas de fraccionamiento y diversificó su actividad: además de producir sus propias etiquetas, comenzó a elaborar vinos para otras empresas.

La firma también desarrolló viñedos propios y sumó profesionales reconocidos al proyecto. Actualmente cuenta con 15 hectáreas de Malbec en Lunlunta, además de producción en Gualtallary y Agrelo. En Gualtallary produce Cabernet Sauvignon, mientras que en Agrelo posee una finca ubicada a unos 950 metros sobre el nivel del mar.

La caída de las ventas de vino y el impacto de las importaciones

El escenario de la industria vitivinícola también se volvió más complejo. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones mendocinas de vinos varietales fraccionados cayeron 36%, según un estudio de IERAL, mientras que en el mercado argentino aumentaron las importaciones.

En el caso de Viña Maipú, la menor actividad de sus clientes impactó sobre la cadena de pagos y profundizó los problemas de liquidez. A esto se sumaron los mayores costos de la estructura productiva y las dificultades para acceder al crédito. Ante esa situación, la empresa recurrió a la Justicia para ordenar sus obligaciones y preservar la continuidad de la actividad.

Bodega Casir Dos Santos
La empresa recurrió a la Justicia para ordenar sus obligaciones y preservar la continuidad de la actividad. Foto: Bodega Casir Dos Santos

Además, la presentación incluyó dos pedidos vinculados al funcionamiento de la planta. Casir Dos Santos solicitó que se impidiera a EDEMSA, la distribuidora eléctrica de Mendoza, cortar el suministro de energía a la bodega. También pidió que las entidades financieras mantuvieran abiertas las cuentas bancarias de la compañía.

La Justicia hizo lugar a ambos planteos, aunque determinó que algunas operaciones bancarias deberán contar con autorización judicial. Con el concurso preventivo, Casir Dos Santos podrá negociar de manera ordenada sus deudas con los acreedores mientras busca sostener la actividad de Viña Maipú.

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