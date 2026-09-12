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El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano: la agenda de la CGT

El dirigente de la CGT y titular de la UOCRA fue recibido este sábado 12 de septiembre por el Sumo Pontífice junto a Cristian Jerónimo. La delegación sindical llevó a Roma un diagnóstico sobre la situación laboral y social argentina y planteó su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

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El dirigente de la CGT y titular de la UOCRA fue recibido este sábado por el Pontífice junto a Cristian Jerónimo.
El dirigente de la CGT y titular de la UOCRA fue recibido este sábado por el Pontífice junto a Cristian Jerónimo. Foto: Canal 26
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Gerardo Martínez se reunió este sábado con el Papa León XIV en el Vaticano, en el marco de la agenda que la CGT desplegó durante su visita a Roma. El titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera integró la delegación sindical recibida por el Pontífice junto a Cristian Jerónimo, en un encuentro en el que llevaron un diagnóstico sobre la situación social y laboral de la Argentina.

El titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT participó de la audiencia junto al cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo. Los dirigentes llevaron ante el Sumo Pontífice un diagnóstico sobre la situación social y laboral del país, con especial atención en el empleo, los ingresos y las condiciones de los trabajadores.

La reunión se produjo al cierre del IV Encuentro Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur, que se desarrolló en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre y reunió a representantes sindicales, empresarios, organismos internacionales, organizaciones sociales y referentes de la Iglesia. La agenda incluyó cuestiones vinculadas con el trabajo, la desigualdad, la transición justa y el impacto de las nuevas tecnologías.

Uno de los temas centrales planteados por la delegación argentina fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales. Desde la CGT señalaron la necesidad de que la transformación tecnológica avance junto con mecanismos que garanticen derechos para los trabajadores.

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El contacto con León XIV también tuvo una dimensión vinculada con su próxima visita a la Argentina. El Pontífice tiene previsto viajar al país entre el 8 y el 11 de noviembre y, según se informó, ya está definido un encuentro con representantes de la CGT para el lunes 9 de noviembre en el campus de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero. La reunión también incluirá a representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

De esta manera, la audiencia en el Vaticano funcionó como un primer contacto entre el Papa y los dirigentes sindicales argentinos antes de su llegada al país. La CGT buscó instalar ante León XIV su mirada sobre la situación del trabajo y al mismo tiempo, abrir un canal de diálogo de cara a la agenda que tendrá el Pontífice durante su visita a la Argentina.

La imagen de Martínez junto a León XIV sintetizó ese primer encuentro en Roma y se suma a la agenda que el dirigente sindical desarrolló durante su participación en el encuentro Fratelli Tutti, donde el debate sobre el futuro del trabajo y el impacto de la tecnología ocupó un lugar central.

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