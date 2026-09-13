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Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente: qué discutirán

Omán busca reunir el lunes en Salalah a los cancilleres del Consejo de Cooperación del Golfo y de Irán. El encuentro todavía no está confirmado y podría complicarse por la escalada de las hostilidades en Yemen.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán.
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. Foto: REUTERS
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Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) evalúan reunirse el lunes 14 de septiembre con funcionarios iraníes en Salalah, Omán, para abordar el futuro del estrecho de Ormuz. La iniciativa es impulsada por el gobierno omaní y, de concretarse, sería el primer encuentro entre Irán y el bloque desde el inicio de la guerra hace más de seis meses.

El encuentro todavía no está confirmado y la escalada de las hostilidades entre fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, aliados de Irán, podría modificar los planes. Tampoco está definido si participarían todos los países del bloque, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y el propio Omán.

Buques en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas. Irán mantiene el control de facto sobre el paso marítimo desde el inicio del conflicto y negocia con Omán un esquema para administrar el tráfico, mientras persisten las restricciones a la navegación.

La posibilidad de una reunión llega en un contexto de fuerte presión sobre los mercados energéticos: el Brent superó los US$100 por barril durante la semana ante la incertidumbre sobre el conflicto y el futuro de la navegación por Ormuz.

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