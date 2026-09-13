Conmoción por la muerte de una influencer de 27 años tras someterse a una liposucción: investigan qué pasó en la clínica

Tenía 27 años. Foto: Instagram @ladyoliviaoras

La influencer finlandesa Olivia Oras murió a los 27 años después de perder el conocimiento durante la anestesia previa a una liposucción en una clínica privada de Helsinki. La joven fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki donde finalmente falleció, mientras que la Policía inició una investigación para determinar las circunstancias del procedimiento y posibles responsabilidades.

Según informaron medios locales y fuentes citadas por la prensa internacional, Oras fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki luego de sufrir la emergencia y murió el 3 de septiembre. Su familia presentó una denuncia y la Policía investiga el caso como posible homicidio agravado.

Tras el episodio, las autoridades sanitarias inspeccionaron el centro médico. La supervisión sanitaria de Finlandia detectó problemas considerados graves para la seguridad de los pacientes y posteriormente suspendió las operaciones de la clínica.

La investigación todavía busca determinar qué ocurrió durante el procedimiento y si existieron responsabilidades por parte del personal médico. La causa de muerte no fue informada públicamente y las autoridades aún no establecieron una responsabilidad penal.

Investigan a la clínica que realizó la liposucción. Foto: Instagram @ladyoliviaoras

Quién era Olivia Oras, la influencer que murió tras someterse a una liposucción

Oras había alcanzado notoriedad en Finlandia desde los 14 años, cuando comenzó a publicar contenido en redes sociales. Su exposición durante la adolescencia quedó registrada en el documental The Perfect Selfie, estrenado en 2016.

Con el tiempo, la joven se alejó parcialmente de las redes y atravesó distintas situaciones personales complejas. En los últimos años también desarrolló proyectos vinculados con la salud y creó una organización dedicada a apoyar la investigación sobre enfermedades pulmonares.

Ahora, su muerte quedó bajo investigación judicial para determinar qué sucedió durante la intervención estética y si hubo alguna conducta que pudiera haber contribuido al desenlace.