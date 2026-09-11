Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

El Gobierno logró renovar más deuda de la que vencía en la licitación realizada este viernes 11 de septiembre y alcanzó un rollover de 103,46%. El Tesoro adjudicó $8,41 billones frente a vencimientos por unos $8,1 billones, con ofertas que llegaron a $14,17 billones, en una operación que evitó una liberación neta de pesos asociada a los vencimientos.

Qué es el rollover de deuda

El rollover es el porcentaje de los vencimientos de deuda que el Tesoro consigue refinanciar mediante una nueva licitación. Cuando alcanza el 100%, logra cubrir exactamente los compromisos que vencían; si supera ese nivel, obtiene financiamiento adicional. En este caso, por cada $100 que debía renovar, consiguió aproximadamente $103,46.

El resultado tuvo lugar en un contexto de fuerte actividad en el mercado cambiario. Durante la jornada se negociaron más de USD 800 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que el Banco Central compró apenas USD 5 millones. En ese escenario, una renovación inferior al 100% habría dejado pesos disponibles en el sistema financiero, con la posibilidad de que parte de esos fondos se destinara a la compra de dólares.

La licitación también mostró una demanda superior al monto que finalmente tomó el Tesoro. Finanzas recibió ofertas por $14,17 billones, pero adjudicó $8,41 billones y dejó fuera propuestas por alrededor de $5,8 billones.

Qué explicó el mercado sobre la estrategia del Tesoro

Para Valentín Gómez García, analista de Adcap, una de las claves estuvo en la composición de la demanda y en el uso de instrumentos vinculados al dólar como alternativa para quienes buscaban cobertura cambiaria. “La estrategia del Tesoro se enfocó en aprovechar la elevada demanda recibida para adjudicar la mayor cantidad posible en instrumentos dollar-linked sin dar un premio excesivo, buscando canalizar parte de la demanda por cobertura de FX y minimizar así su potencial traslado al mercado cambiario”, explicó.

Los títulos dollar-linked permiten que los inversores obtengan cobertura frente a una eventual variación del tipo de cambio sin comprar dólares directamente en el mercado. De esta forma, parte de la demanda de cobertura puede canalizarse a través de instrumentos de deuda del Tesoro.

El especialista también señaló que en el resto de los instrumentos la estrategia fue diferente. “Al mismo tiempo, en el resto de las curvas adjudicó principalmente lo necesario para cubrir los vencimientos, evitando una absorción significativa de pesos que pudiera generar nuevamente presión sobre la liquidez del sistema”, sostuvo.

El ministro de Economía respaldó la medida de Milei con las Islas Malvinas. Foto: Captura de pantalla IAEF

¿El Gobierno tuvo que pagar tasas más altas?

Otro de los puntos que dejó la operación fue el comportamiento de las tasas. Según los analistas consultados, el Tesoro no tuvo que ofrecer un premio de manera generalizada para conseguir el rollover superior al 100%.

Rocío Bisang, economista de GMA, explicó que las condiciones variaron de acuerdo con cada tipo de instrumento. “En Tamar, CER y tasa fija, las tasas se mantuvieron bastante en línea (e incluso levemente por debajo) con el secundario”, señaló.

La principal diferencia apareció en los títulos vinculados al dólar. “En dólar linked, en cambio, sí vimos algo más de premio, particularmente en el D31M7”, indicó Bisang.

Según la economista, esa diferencia respondió a la intención oficial de canalizar parte de la demanda de cobertura cambiaria hacia esos instrumentos. “Creemos que eso tiene que ver con que el Gobierno busca canalizar la demanda de cobertura hacia estos instrumentos y reducir un poco la presión sobre el MULC”, explicó.

Qué instrumentos eligieron los inversores

La mayor parte de las ofertas se concentró en instrumentos a tasa fija, que representaron el 48% del total. Los títulos Tamar ocuparon el segundo lugar, con el 32% de la demanda.

La licitación incluyó una letra a tasa fija con vencimiento en noviembre de 2026, un instrumento ajustado por CER con vencimiento en enero de 2027, dos bonos a tasa Tamar con vencimientos en febrero y julio de 2027 y cuatro títulos dollar-linked con vencimientos entre octubre de este año y junio de 2027.

La Letra del Tesoro S13N6 fue el instrumento con mayor volumen adjudicado: recibió $4,07 billones de valor efectivo, con una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anualizada (Tirea) de 27,88%.

En los bonos Tamar se adjudicaron $1,39 billones y $1,28 billones, con tasas de 30,55% y 31,66%, respectivamente. En el título ajustado por CER se adjudicaron $688.925 millones, con una Tirea de 5,50%.

Por los instrumentos dollar-linked, en tanto, el Tesoro adjudicó en conjunto $982.108 millones de valor efectivo. Las tasas fueron de 8,78% para el título con vencimiento en octubre, 7,42% para el de noviembre, 7,58% para el D31M7 y 5,24% para el instrumento con vencimiento en junio de 2027.

Conferencia de prensa de Luis Caputo. Foto: Captura de video.

Qué buscó el Gobierno con la licitación

El resultado combinó dos objetivos: refinanciar la totalidad de los vencimientos y obtener un monto adicional, lo que permitió alcanzar un rollover de 103,46%, y ofrecer instrumentos dollar-linked como alternativa para los inversores que buscaban cobertura frente al tipo de cambio.

La estrategia también implicó no tomar todo el financiamiento que el mercado estaba dispuesto a ofrecer. Sobre los $14,17 billones que recibió en propuestas, el Tesoro adjudicó $8,41 billones y dejó fuera alrededor de $5,8 billones.

De esta manera, la operación permitió cubrir los vencimientos de la jornada sin una liberación neta de pesos vinculada a la deuda que pudiera sumar presión sobre el mercado cambiario.