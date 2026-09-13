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Horóscopo diario: las revelaciones para Capricornio este 13 de septiembre de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 13 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Todo vale cuando se trata de ser feliz. Insistirás con alcanzar tus objetivos y con un poco de esfuerzo lo lograrás. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

La intimidad es un refugio para mostrarte sin inhibiciones. La intensidad y complicidad se juegan a todo o nada en la pareja.

Salud y energía de Capricornio este día 13 de septiembre de 2026

Es momento de relajarte. Busca una buena comedia en televisión. Cambiar tu foco de atención te permitirá disminuir el agotamiento y estrés cotidiano.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

No confundas la estabilidad con inmovilidad. Probablemente creas que tu economía está estancada. Haz tu jugada.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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