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ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres: quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES entrega un pago de $648.058 a las madres de siete hijos que cumplen los requisitos. Conocé cómo se compone el monto y cómo tramitarlo.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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ANSES cobro
ANSES cobro Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene una prestación destinada a madres que tienen o tuvieron siete hijos o más y se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Al combinarse con la Prestación Alimentar, el ingreso informado para septiembre de 2026 puede alcanzar los $648.058,20 mensuales, siempre que la titular reúna las condiciones correspondientes.

No se trata de un bono abierto a todas las mujeres desempleadas ni de una inscripción general por tiempo limitado. El beneficio principal es la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos, una prestación mensual y vitalicia cuyo valor equivale al haber previsional mínimo. Su otorgamiento depende de una evaluación de los datos personales, familiares, patrimoniales y previsionales de cada solicitante.

Quiénes pueden cobrar el pago de ANSES de $648.058

El grupo alcanzado está integrado por mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete hijos o más, incluidos los hijos adoptados. La posibilidad de acceder no desaparece cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, ya que la condición se relaciona con la cantidad de hijos que tuvo la solicitante y no únicamente con su edad actual.

Trámites en ANSES
Pagos ANSES Foto: ANSES

Para solicitar la pensión, además, la mujer no debe contar con bienes, ingresos o recursos suficientes para sostenerse a sí misma y a su grupo familiar. Tampoco puede ser titular de otra jubilación, retiro o pensión contributiva o no contributiva otorgada por un régimen previsional.

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Esto significa que no alcanza solamente con estar desempleada. La falta de trabajo registrado puede formar parte de la situación económica de la solicitante, pero ANSES también controla el cumplimiento del resto de las condiciones previstas para esta pensión.

Cómo se compone el monto de $648.058

De acuerdo con la información publicada el 11 de septiembre de 2026, el monto total surge de la suma de dos conceptos que pueden acreditarse en la misma cuenta de la beneficiaria:

  • Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos: $498.633,20.
  • Prestación Alimentar: $149.425 para la categoría correspondiente a familias con tres o más hijos.
  • Total informado: $648.058,20.

La pensión tiene un importe equivalente al haber previsional mínimo y, por ese motivo, puede modificarse con las actualizaciones de movilidad. El sistema vigente contempla ajustes mensuales relacionados con la variación del Índice de Precios al Consumidor, por lo que la cifra debe revisarse cada mes antes de ser considerada definitiva.

La Prestación Alimentar, por su parte, está incluida automáticamente para madres de siete hijos o más que cobran esta Pensión No Contributiva. Su objetivo es facilitar el acceso a alimentos y no requiere una inscripción separada cuando la persona ya aparece correctamente registrada en las bases oficiales.

Requisitos de la Pensión para Madres de Siete Hijos

Antes de presentarse en una oficina, las interesadas deben comprobar que cumplen con las condiciones generales de acceso. Los principales requisitos son:

  • Ser argentina o naturalizada y acreditar, como mínimo, un año de residencia en el país.
  • En el caso de las extranjeras, demostrar una residencia mínima de 15 años en la Argentina.
  • Tener o haber tenido siete hijos o más, incluidos los adoptados.
  • No cobrar una jubilación, retiro u otra pensión contributiva o no contributiva.
  • No percibir una Asignación Familiar, la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
  • No disponer de bienes, ingresos o recursos suficientes para la subsistencia personal y familiar.

El estado civil no impide el acceso. La pensión puede solicitarse siendo soltera, casada, separada, divorciada o viuda. Tampoco existe una edad mínima específica, siempre que se acredite el cumplimiento de las demás condiciones.

Cómo tramitar la pensión en ANSES

El primer paso es ingresar a mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se recomienda revisar que los datos personales y las relaciones familiares estén actualizados, debido a que esa información será utilizada para analizar la solicitud.

Jubilados ANSES
Jubilados ANSES Foto: ANSES

Si faltan hijos en el registro o existen datos desactualizados, la solicitante tendrá que presentar la documentación que permita acreditar los vínculos familiares. Para iniciar formalmente la gestión se requiere:

  • DNI original y copia.
  • Formulario PS 6.18, correspondiente a la Solicitud de Prestaciones Previsionales.
  • Documentación familiar adicional, si los datos no aparecen correctamente en el sistema.

En el formulario PS 6.18 se debe marcar la opción “OTRAS” y aclarar que se solicita la Pensión Madre de Siete Hijos. Luego, la documentación puede presentarse de manera presencial en una oficina de ANSES. El trámite es gratuito y, según la información oficial, se realiza sin turno previo.

¿La Prestación Alimentar se tramita por separado?

No. Las madres que cobran la pensión y cumplen las condiciones de la Prestación Alimentar ingresan de manera automática. Por lo tanto, no deben completar un formulario adicional ni pagarle a un gestor para acceder al componente alimentario.

Sin embargo, es importante mantener actualizados los datos de contacto y del grupo familiar. Si la prestación no aparece en la liquidación, la titular puede consultar el detalle de sus cobros en los canales oficiales y verificar si existe alguna observación en su información personal.

Qué revisar antes de iniciar la solicitud

Las mujeres interesadas deberían comprobar la cantidad de hijos registrados, el domicilio declarado, los vínculos familiares y la existencia de otros beneficios previsionales. Una incompatibilidad o una diferencia en los datos puede demorar el análisis del expediente.

El monto de $648.058,20 corresponde a la cifra publicada para septiembre de 2026 y puede cambiar en meses posteriores. Por ese motivo, conviene efectuar la consulta directamente en mi ANSES o en una dependencia oficial antes de calcular el ingreso mensual definitivo.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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