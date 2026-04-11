En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Turquesa. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 11 de abril de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

Conviértete en el puntal de tu pareja en estos momentos complicados para ella. Hazle notar que puede contar contigo.

Salud y energía de Sagitario este día 11 de abril de 2026

La felicidad no representa un estado al cual se pueda llegar, libre de preocupaciones, representa la conjunción de todos los momentos gratos vividos.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

Metas muy altas y una personalidad depresiva no son la mejor combinación. Que la frustración no te afecte.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario? Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Sagitario? Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario? El número de la suerte de Sagitario es el 3.