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Horóscopo de Tauro hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 23 de septiembre de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Tauro.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Tauro está regido por Venus. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Esmeralda. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 23 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Tu poder de seducción se irá reforzando constantemente. Días soleados y noches de gran pasión. Juegos de erotismo y seducción.

Salud y energía de Tauro este día 23 de septiembre de 2026

No te subestimes, tu confianza en ti mismo debe aumentar. Hay personas que tienen una opinión más alta de ti de lo que crees.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

Los planes a largo plazo empezarán a rendir dividendos si sigues atendiendo los buenos consejos de tus amigos.

¿Cuáles son las fechas de Tauro?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro?

Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Tauro?

Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro?

El número de la suerte de Tauro es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Tauro?

Tauro es un signo paciente, persistente y amante de la estabilidad.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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