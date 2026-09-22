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Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El ex Subsecretario de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires fue oficializado tras la salida de su antecesor.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pablo Di Liscia
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El Gobierno de Javier Milei anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad luego de la renuncia de Alejandro Vilches.

Se trata del funcionario quien cumpliera funciones como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno, ambos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Di Liscia cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios”, informó el Ministerio de Salud.

También fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2019, durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

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“Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, añadieron desde la cartera de Salud de la Nación.

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 y luego entre julio y diciembre de 2025 se desempeñó fue asesor de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad.

Pablo Di Liscia
Pablo Di Liscia Foto: X

“Al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Di Liscia tendrá como prioridad optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”, afirmaron desde Salud.

Además, aseguraron que “continuará con el proceso de auditoria de las pensiones por invalidez laboral, identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta”.

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Matias Greisert
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