Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU: “Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

El presidente argentino participó de la jornada diseñada por la Casa Blanca Foto: via REUTERS

El presidente Javier Milei compartió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. El encuentro se desarrolló este martes 22 de septiembre en el marco de la agenda del líder de La Libertad Avanza en Nueva York por la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Antes del ingreso de Trump al encuentro, Milei tuvo una breve intervención en la que planteó la posición de la Argentina frente a los desafíos de seguridad de la región y sostuvo que la protección de un país también está vinculada con la de sus vecinos y aliados. “Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos”, señaló.

En ese sentido, afirmó que la Argentina busca asumir “un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”.

También mencionó como desafíos estratégicos para el país la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida y vinculó ese objetivo con la intención de fortalecer la posición de la Argentina como aliado estratégico. “Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”, sostuvo.

En paralelo, amplió el concepto de seguridad más allá de los conflictos tradicionales entre estados y señaló que las amenazas actuales incluyen el ámbito de la información y lo que definió como “operadores psicológicos”.

En ese marco, mencionó al crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo como organizaciones que “no conocen fronteras” y anticipó que su Gobierno buscará fortalecer las herramientas para enfrentar esas estructuras. “Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras, proteger nuestras instituciones de su infiltración”, afirmó Milei.

Los presidentes de Argentina y Estados Unidos coincidieron en Nueva York durante una sesión extraordinaria de la iniciativa impulsada por Washington. Foto: EFE

El mensaje de Trump ante los países de la región

Durante su discurso, Trump destacó el giro político que, según su interpretación, atravesó parte de América Latina y vinculó ese proceso con una mayor coordinación en materia de seguridad. “Ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno”, sostuvo.

El presidente de Estados Unidos también afirmó que durante años los cárteles provocaron desestabilización en distintos puntos del continente mediante la violencia y el narcotráfico. En ese marco, planteó que los países integrantes del Escudo de las Américas deberían considerar a los grupos narcoterroristas como una amenaza común.

Sumado a eso, pidió que los miembros de la iniciativa designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y que apliquen sanciones contra las organizaciones terroristas extranjeras que Estados Unidos ya incluyó en sus propias listas.

El mandatario estadounidense también llevó el planteo hacia el plano económico: reclamó proteger los recursos naturales del continente frente a potencias externas y mencionó específicamente los oleoductos de energía, los elementos de tierras raras y los corredores de comercio agrícola. “Los recursos de las Américas siempre deben pertenecer al pueblo de las Américas”, sostuvo Trump, quien ofreció la cooperación de Estados Unidos para avanzar en ese objetivo.

En última instancia, mencionó a distintos líderes latinoamericanos y destacó los resultados electorales de dirigentes que cuentan con su respaldo. Al referirse a Argentina, recordó las victorias electorales que vinculó con Milei.

El planteo de Marco Rubio

La apertura de la sesión estuvo a cargo del secretario de Estado nortemaricano Marco Rubio, quien puso el foco en el carácter transnacional de las organizaciones criminales y en la necesidad de una respuesta coordinada entre los países. “Estas organizaciones operan entre ellos mismos y operan en diferentes países, no reconocen fronteras, no reconocen soberanía”, sostuvo.

Rubio señaló que algunos de estos grupos cuentan con recursos y armamento comparables con los de estructuras estatales y planteó que la respuesta regional debe tener un nivel de coordinación similar al de las organizaciones criminales. “Así que la única manera de enfrentar esta coordinación entre los criminales y los terroristas, es que nosotros también tenemos que coordinar para acercarnos”, dijo.

El funcionario estadounidense también vinculó la iniciativa con la cooperación económica y diplomática entre los países participantes, además del eje específico de seguridad.

La actividad se produjo mientras el líder de La Libertad Avanza desarrolla su agenda en Nueva York, donde además tiene previsto reunirse con Rubio y este miércoles pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Foto: via REUTERS

La participación de Milei en el Escudo de las Américas

Milei ya había participado en marzo de la primera cumbre del Escudo de las Américas realizada en Miami y organizada por Trump. En aquella oportunidad, Argentina formó parte del grupo de países que respaldó la iniciativa para coordinar estrategias frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas regionales.

Desde entonces, la coalición amplió su participación. En septiembre, Rubio anunció la incorporación de Perú al mecanismo, presentado por Washington como una alianza para enfrentar organizaciones criminales transnacionales.

En la sesión desarrollada este martes 22 de septiembre en Nueva York, también participaron otros referentes de la región, entre ellos Santiago Peña, Keiko Fujimori y Nasry Asfura.

La actividad se produjo mientras Milei desarrolla su agenda en Nueva York, donde además tiene previsto reunirse con Rubio y este miércoles pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU.