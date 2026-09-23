Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Angelina Jolie

En 2010, Angelina Jolie realizó una donación de US$75.000 para levantar una escuela primaria destinada a niñas en Tangi, un asentamiento de la provincia afgana de Nangarhar. La iniciativa surgió tras una visita de la actriz a la zona, donde pudo ver de cerca las dificultades que enfrentaban los chicos para acceder a la educación, especialmente las mujeres.

El asentamiento de Tangi estaba habitado por familias que habían regresado a Afganistán luego de años como refugiadas en Pakistán. La falta de infraestructura educativa adecuada era uno de los principales obstáculos para que las niñas pudieran estudiar.

Cómo fue el proyecto educativo impulsado por Jolie

La escuela, inaugurada en marzo de 2010, se construyó con ocho aulas, cuatro edificios administrativos, un pozo y ocho letrinas. Según datos de Naciones Unidas, el establecimiento tenía capacidad para recibir hasta 800 alumnas en dos turnos diarios.

Angelina Jolie, actriz. Foto: NA.

Antes de la apertura, en Tangi ya funcionaban aulas construidas por UNICEF, pero allí los varones asistían por la mañana y las niñas por la tarde. Por cuestiones culturales, muchos padres se resistían a que sus hijas compartieran espacios con varones, lo que limitaba la asistencia femenina.

Con la nueva escuela, las niñas de la zona contaron por primera vez con un espacio exclusivo para su educación primaria.

El impacto en la comunidad y el trabajo conjunto con organismos internacionales

La construcción de la escuela buscó no solo mejorar la infraestructura, sino también garantizar el acceso a la educación para las niñas en un contexto adverso. ACNUR y UNICEF trabajaron junto a las autoridades educativas locales para contratar maestras y asegurar la provisión de libros de texto.

Además, existían planes para que las alumnas pudieran continuar sus estudios en el nivel secundario una vez finalizada la primaria. El aporte de Jolie permitió financiar un establecimiento que representó un cambio clave para cientos de familias retornadas.

La escuela de Tangi se sumó a otras acciones humanitarias impulsadas por la actriz, enfocadas en ampliar el acceso a la educación en zonas vulnerables. Su donación de US$75.000 hizo posible que, desde 2010, hasta 800 niñas tuvieran un lugar propio para aprender en la provincia de Nangarhar.