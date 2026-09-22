Garbarino, en su etapa final: la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Crisis en Garbarino. Foto: NA

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino atraviesa su etapa final. Después de cuatro años de concurso, del fracaso de las negociaciones con los acreedores y de un intento de salvataje que no consiguió un comprador, la Justicia avanza con la liquidación de los bienes que todavía permanecen en la compañía y en su agencia de viajes, Garbarino Viajes.

La estructura que había logrado conservar la empresa ya fue desarmada: cerraron los últimos locales que permanecían abiertos y parte del stock final fue liquidado. Ahora se prepara la venta del inventario remanente, que, de acuerdo con el expediente judicial, incluye más de 1.500 unidades.

Entre esos bienes hay equipamiento de las antiguas sucursales y de las oficinas de Garbarino Viajes. Parte de la mercadería fue considerada por la propia documentación judicial como obsoleta o deteriorada y por su antigüedad, de escaso interés comercial.

A esto se suman los bienes que serán ofrecidos en dos remates electrónicos por un monto total superior a los $22 millones. Las subastas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, a cargo de Fernando D’Alessandro, debido a que Garbarino y Garbarino Viajes atraviesan procesos de quiebra diferentes.

Cierre de locales de Garbarino Foto: redes

Los dos remates de Garbarino

El primer remate comenzará el 24 de septiembre y finalizará el 7 de octubre. Incluye siete lotes correspondientes a Garbarino, que serán vendidos de manera conjunta con una base de $9,3 millones.

Entre los bienes aparecen:

Una Citroën Berlingo Furgón

Cámaras de seguridad

Dispositivos informáticos

Distintos elementos utilizados en las sucursales y depósitos de la compañía

Zorras hidráulicas portapallets

Racks

Matafuegos

Extintores

Carros

Detectores de humo

Mangueras

Cartelería contra incendios

Exhibidores

Cajoneras

Estanterías

Lockers

El segundo remate corresponde a Garbarino Viajes: en este caso habrá cinco lotes, con una base total de $13,1 millones. La subasta comenzará el 1° de octubre y terminará el 15 de octubre y los bienes incluyen mobiliario y equipamiento de oficina, entre ellos monitores, teclados y otros elementos que formaban parte de la estructura de la agencia de viajes.

La liquidación de estos activos tiene como objetivo obtener fondos para afrontar parte del pasivo acumulado y avanzar con el pago a los acreedores de las distintas sociedades, entre ellos bancos, proveedores comerciales y exempleados.

Qué pasó con Garbarino

La empresa había sido fundada en 1951 por Daniel y Omar Garbarino y llegó a convertirse en una de las principales cadenas de electrodomésticos y electrónica del país. En su momento de mayor expansión tuvo más de 200 locales y unos 4.500 empleados.

En junio de 2020, la compañía fue adquirida por el empresario Carlos Rosales, quien también compró junto con Garbarino las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, y la financiera Fiden. Rosales era entonces propietario de la aseguradora Prof y protesorero de San Lorenzo. Meses después incorporó Radio Continental, que finalmente vendió a comienzos de 2025.

El proceso de Garbarino atravesó una crisis que se extendió durante varios años y que incluyó distintas negociaciones para intentar reestructurar sus deudas. Entre los interesados en un eventual salvataje, estuvieron Inverlat, propietario de Havanna; y la sociedad Vlinder, aunque esta última finalmente no presentó una propuesta formal de reestructuración. La Justicia terminó decretando la quiebra de Garbarino y avanzó con la liquidación de sus activos.

Garbarino

La situación de Carlos Rosales y las plantas de Tierra del Fuego

El proceso judicial también tuvo consecuencias sobre el patrimonio personal de Carlos Rosales. En junio, la Justicia decretó su quiebra, aunque la semana pasada el empresario salió de ese proceso y quedó en concurso.

En este expediente, los acreedores tienen tiempo hasta este viernes 25 de septiembre para verificar sus créditos. Luego, el síndico deberá presentar el 3 de noviembre el informe individual, que detallará quiénes son los acreedores y por qué montos.

Por otra parte, cerca de 200 extrabajadores de las plantas de Tierra del Fuego cuestionaron un intento de unificar la masa de acreedores de esas fábricas con la quiebra general de Garbarino. El argumento de los trabajadores es que Tecnosur y Digital Fueguina tienen sus propios acreedores y pasivos.

Qué pasará con la marca Garbarino

Mientras los bienes físicos de la empresa avanzan hacia su liquidación, todavía queda por resolver qué ocurrirá con la marca Garbarino, considerada actualmente uno de los activos de mayor valor por el peso que tuvo dentro del mercado argentino.

La sindicatura solicitó la apertura de un proceso específico para preservar la marca y evaluar una eventual venta. De esta manera, aunque todavía podría existir una definición comercial sobre el uso futuro del nombre, la estructura de la histórica cadena de electrodomésticos llega a su final después de décadas de presencia en el mercado argentino.