Cuidar casas en Mónaco: la opción para vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Cuidar casas en Mónaco, la opción para vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa. Foto: Unsplash

Pasar una temporada en Mónaco, rodeado de yates de lujo, calles impecables y el encanto de la Costa Azul, parece una experiencia reservada para quienes cuentan con un presupuesto elevado. Sin embargo, una modalidad que gana adeptos en todo el mundo permite alojarse en el principado sin pagar un hotel: cuidar casas y mascotas mientras sus propietarios están de viaje.

El sistema, conocido como house sitting, conecta a dueños de viviendas que necesitan alguien de confianza para quedarse en su hogar con viajeros dispuestos a asumir ciertas responsabilidades durante un período determinado. A cambio, reciben alojamiento en la propiedad durante toda la estadía.

Cómo vivir en Mónaco sin pagar hotel: la modalidad que atrae a viajeros de todo el mundo

La propuesta funciona como un intercambio de beneficios. Los propietarios obtienen tranquilidad al saber que su vivienda estará ocupada y cuidada, mientras que los cuidadores acceden a una experiencia que, de otro modo, podría resultar muy costosa debido al alto nivel de vida de Mónaco.

House sitting gana adeptos en todo el mundo porque permite alojarse en Mónaco sin pagar un hotel. Foto: Unsplash

Lejos de ser un empleo tradicional, la mayoría de estas plataformas no contempla pagos entre las partes. El principal beneficio es el alojamiento, por lo que quienes participan deben entender la experiencia como una forma alternativa de viajar y no como una oferta laboral.

Qué es el house sitting y por qué crece en uno de los lugares más caros de Europa

Plataformas internacionales como TrustedHousesitters y Nomador se especializan en este tipo de intercambios. Allí, propietarios y cuidadores crean perfiles, presentan referencias y se contactan para acordar las condiciones de cada estadía.

La dinámica suele comenzar cuando una persona o familia planea ausentarse durante algunos días, semanas o incluso meses. En muchos casos también hay mascotas que necesitan atención diaria, alimentación, compañía o paseos, por lo que los dueños buscan candidatos con experiencia y buenas recomendaciones.

Los requisitos para cuidar una casa en Mónaco y conseguir una estadía gratuita

Quienes desean acceder a estas oportunidades deben crear un perfil detallado en las plataformas especializadas. Las recomendaciones habituales incluyen incorporar fotografías, describir experiencias previas, sumar referencias y completar verificaciones de identidad cuando estén disponibles.

Los propietarios obtienen tranquilidad al saber que su vivienda estará ocupada y cuidada. Foto: Unsplash

Una vez registrado, el usuario puede buscar oportunidades según destino, fechas, duración de la estadía o características de la vivienda. Además, muchas plataformas permiten configurar alertas para recibir avisos cuando se publican nuevas propuestas en zonas específicas como Mónaco.

Qué tareas hay que realizar a cambio del alojamiento en el principado

Las responsabilidades varían de acuerdo con cada propiedad y las necesidades del propietario. Algunas estadías requieren únicamente presencia en la vivienda y supervisión básica, mientras que otras incluyen tareas más específicas.

Entre las obligaciones más comunes aparecen mantener la casa segura y ordenada, recoger correspondencia, regar plantas y seguir las indicaciones dejadas por el dueño. Cuando hay animales, también pueden sumarse paseos, alimentación, juegos, administración de medicamentos o el cumplimiento de rutinas particulares.

La transparencia entre ambas partes suele ser la clave para que la experiencia resulte exitosa. Foto: Unsplash

Antes de aceptar cualquier propuesta, es fundamental conocer con precisión la duración de la estadía, las tareas requeridas, las reglas de la vivienda y los protocolos ante situaciones de emergencia. La transparencia entre ambas partes suele ser la clave para que la experiencia resulte exitosa.

Para quienes sueñan con conocer uno de los rincones más exclusivos de Europa, el house sitting ofrece una alternativa diferente para vivir temporalmente en Mónaco. La posibilidad existe, aunque con una condición clara: el alojamiento se obtiene a cambio de responsabilidad, compromiso y cuidado del hogar, no mediante un salario.