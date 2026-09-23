El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina: en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Donald Trump y Javier Milei. Foto: NA

Argentina y Estados Unidos firmarán este miércoles un acuerdo de inversiones destinado a obras de infraestructura vinculado a exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau, anunciarán una alianza estratégica sin antecedentes en América Latina en el Consulado de Argentina en Nueva York.

El funcionario brindó detalles sobre la visita del Papa Leon XIV a la Argentina en noviembre de 2026. Foto: Prensa Gobierno

El principal plan del acuerdo tiene que ver con una inversión de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un megaproyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes.

La financiación está avalada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos e inversores privados.

Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: @HoracioMarin_ok

Junto a Quirno y Landau, estarán presentes Sarah Whitten (jefa comercial del EXIM), Horacio Marín (CEO y presidente de YPF), Gerardo Díaz Bartolomé (cónsul argentino) y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

El encuentro Trump - Milei

Javier Milei compartió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. El encuentro se desarrolló este martes 22 de septiembre en el marco de la agenda del líder de La Libertad Avanza en Nueva York por la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Antes del ingreso de Trump al encuentro, Milei tuvo una breve intervención en la que planteó la posición de la Argentina frente a los desafíos de seguridad de la región y sostuvo que la protección de un país también está vinculada con la de sus vecinos y aliados. “Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos”, señaló.

En ese sentido, afirmó que la Argentina busca asumir “un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”.

También mencionó como desafíos estratégicos para el país la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida y vinculó ese objetivo con la intención de fortalecer la posición de la Argentina como aliado estratégico. “Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”, sostuvo.