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El Gobierno reúne a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

El cónclave tendrá lugar desde las 13 horas en Balcarce 50 y estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo será ordenar la estrategia parlamentaria y avanzar en acuerdos con distintos sectores para el tratamiento de los proyectos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Reunión de la mesa política del Gobierno.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia
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Una nueva reunión de la mesa política se dará en el marco de los desencuentros que hizo visible Patricia Bullrich en materia de presupuesto y discapacidad. La cúpula libertaria se reunirá a las 13 horas en Casa Rosada y contará con la presencia de Karina Milei, quien sorpresivamente no viajó junto al Presidente a la ONU.

Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el senado.
Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el Senado, hizo visible los desencuentros en materia de presupuesto y discapacidad. Foto: @PatoBullrich

El origen del conflicto de la mesa política

El capítulo VI fue la clave de la disputa entre los miembros de la mesa política ya que incluye los artículos 36 a 41 que derogan de manera parcial la Ley de Emergencia en Discapacidad y eliminan los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que hace que en la práctica las familias deban negociar individualmente con las obras sociales y prepagas los valores de las terapias y tratamientos que requieran.

Bueno, técnicamente no es un recorte. Es un recorte solo si se lo compara con las expectativas que había, o con un dictamen que se está negociando”, le comentaron ante Infobae desde uno de los despachos.

La disputa interna

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, acusó Bullrich al argumentar que no sabía de estos cambios de último momento.

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Patricia Bullrich argumentó no saber nada sobre los cambios de último momento en el Presupuesto 2027. Foto: NA

Diego Santilli intentó justificar esta disputa asegurando que la ex ministra de Seguridad no se había enterado de la medida por haberse retirado antes de la última reunión de la mesa política durante la semana pasada. En respuesta a ello, Bullrich afirmó: “Eso es mentira”.

Diego Santilli en Casa Rosada
Diego Santilli intentó justificar esta disputa asegurando que la ex ministra de Seguridad no se había enterado de la medida por haberse retirado antes de la última reunión de la mesa política durante la semana pasada. Foto: Hoy Día Córdoba

Allí, durante la misma entrevista, Bullrich anticipó que “esta vez va a llegar antes” al encuentro y se va a “quedar hasta el final”.

Por su parte, desde el entorno de Karina Milei minimizaron una vez más la situación a la que calificaron como una “diferencia de opiniones”.

En este sentido, afirmaron que nunca se les adelanta el temario de la jornada y que varios de los asistentes a la Mesa Política ya daban por hecho que esta interna sería parte de la charla.

Presupuesto 2027

Diego Santilli por su parte recibirá en su oficina al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Allí buscará el apoyo en materia de Presupuesto 2027, debate que comenzará en octubre.

Diego Santilli y Rogelio Frigerio
Diego Santilli recibirá en su oficina al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Foto: Cuenta de Twitter de Rogelio Frigerio

Además de Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem, el ámbito de coordinación política está conformado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Funcionarios del Gobierno reunidos en Casa Rosada.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Quien no podrá participar en esta ocasión será el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El funcionario se encuentra en Nueva York integrando la delegación oficial que acompaña al presidente Javier Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU.

GobiernoPatricia BullrichOficialismo
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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