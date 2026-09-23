María Corina Machado intentó volver tres veces a Venezuela en una semana y se lo negaron: “Se le ha impedido volar desde Panamá”

Impiden tres nuevos intentos de María Corina Machado de volver a Venezuela Foto: REUTERS

La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido, según confirmó su equipo este martes a la agencia de noticias EFE.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres nuevos intentos, ya son “al menos siete” las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

Conferencia de María Corina Machado en Madrid. Foto: REUTERS

Los intentos de María Corina Machado de volver a Venezuela

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los sismos.

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE

Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU., Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela. “Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”, aseguró Weiland el 15 de julio pasado.

Rodríguez y Trump sostuvieron una inédita reunión en Nueva York este mismo martes, donde ambos se encuentran para la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que haya trascendido el contenido del diálogo.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.