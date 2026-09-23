comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Géminis este 23 de septiembre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Géminis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Géminis, signo de Aire regido por Mercurio, recibe hoy 23 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Pronóstico tormentoso. Algo nervioso, estresado y con decisiones muy apresuradas. No olvides que no estás solo. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Estarás pendiente como nunca de quien amas. Te asombrará de lo poco que te importará sacrificar tu preciada libertad.

Salud y energía de Géminis este día 23 de septiembre de 2026

El instinto nunca miente. Si percibes algo extraño del entorno, presta atención. La negatividad del ambiente puede perjudicarte.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Actúa con cautela descartando propuestas de riesgo que hagan peligrar tu posición por más tentadoras que se presenten.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

Géminishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 22 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 22 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina: en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Espectáculos

Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Cuidar casas en Mónaco:la opción para vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres:requisitos para postularse

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja