comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires: cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El aviso a los trabajadores se produjo mediante un cartel que la propia firma colocó en la puerta del establecimiento. Esta es la decisión definitiva luego de dos cierres previos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Planta de Dánica en Lavallol.
Planta de Dánica en Lavallol. Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Dorada S.A., la empresa que produce la marca Dánica, anunció el cierre definitivo de su planta de Llavallol.

Los trabajadores conocieron la noticia luego de que la propia firma colocara en la puerta del establecimiento un cartel anunciando el cese de las actividades.

Cierre de la planta de Dánica en Lavallol.
Cierre de la planta de Dánica en Lavallol. Foto: X

Los 30 trabajadores que aún trabajan en la planta conocieron que el fin de la actividad industrial será el próximo 30 de septiembre.

“Dorada SA informa el cierre definitivo de la operación industrial de su planta ubicada en Llavallol”, indica el comunicado exhibido en el ingreso de la fábrica.

Contenido Recomendado

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Regresa una histórica empresa de lácteos:superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

Regresa una histórica empresa de lácteos: superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

El escrito atribuye la decisión a “un prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban la viabilidad del establecimiento” y agrega que la compañía “llevó adelante distintas medidas destinadas a mejorar la competitividad de la planta, sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo”, sin lograr “las condiciones necesarias para asegurar una operación sostenible”.

Reclamo de trabajadores de Dánica.
Reclamo de trabajadores de Dánica. Foto: X

El comunicado asegura que, “cumplido el plazo previsto en el último acuerdo y agotadas las instancias evaluadas para darle continuidad, la empresa resolvió el cierre definitivo de la planta”, y adelanta el inicio de “la parada definitiva de las instalaciones conforme a las normativas medioambientales vigentes”.

Por último, en relación a la situación de los trabajadores, el documento indica que las indemnizaciones “serán abonadas de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y la normativa aplicable” y remite a Recursos Humanos para más información.

Los 30 trabajadores que aún permanecían en la planta no pueden ingresar al establecimiento y lanzaron un plan de lucha para no perder sus puestos de trabajo: instalaron una carpa frente a la fábrica y organizan una permanencia por turnos a la espera de definiciones formales, mientras la empresa aseguró que los salarios se mantendrán hasta la fecha fijada para el cierre.

Cierre de fábricasCrisis económicaEmpleados
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

    Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

  2. Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

    Garbarino, en su etapa final: la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

  3. Préstamos para jubilados:qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

    Préstamos para jubilados: qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

  4. Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

    Jubilados ANSES: cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

  5. Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026:cuánto ganan por hora y por categoría

    Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026: cuánto ganan por hora y por categoría
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires: cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Internacionales

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres:requisitos para postularse

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres: requisitos para postularse

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

“No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas”:Lula desafió a EEUU ante la ONU

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18