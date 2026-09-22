Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires: cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

Planta de Dánica en Lavallol. Foto: X

Dorada S.A., la empresa que produce la marca Dánica, anunció el cierre definitivo de su planta de Llavallol.

Los trabajadores conocieron la noticia luego de que la propia firma colocara en la puerta del establecimiento un cartel anunciando el cese de las actividades.

Cierre de la planta de Dánica en Lavallol. Foto: X

Los 30 trabajadores que aún trabajan en la planta conocieron que el fin de la actividad industrial será el próximo 30 de septiembre.

“Dorada SA informa el cierre definitivo de la operación industrial de su planta ubicada en Llavallol”, indica el comunicado exhibido en el ingreso de la fábrica.

El escrito atribuye la decisión a “un prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban la viabilidad del establecimiento” y agrega que la compañía “llevó adelante distintas medidas destinadas a mejorar la competitividad de la planta, sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo”, sin lograr “las condiciones necesarias para asegurar una operación sostenible”.

Reclamo de trabajadores de Dánica. Foto: X

El comunicado asegura que, “cumplido el plazo previsto en el último acuerdo y agotadas las instancias evaluadas para darle continuidad, la empresa resolvió el cierre definitivo de la planta”, y adelanta el inicio de “la parada definitiva de las instalaciones conforme a las normativas medioambientales vigentes”.

Por último, en relación a la situación de los trabajadores, el documento indica que las indemnizaciones “serán abonadas de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y la normativa aplicable” y remite a Recursos Humanos para más información.

Los 30 trabajadores que aún permanecían en la planta no pueden ingresar al establecimiento y lanzaron un plan de lucha para no perder sus puestos de trabajo: instalaron una carpa frente a la fábrica y organizan una permanencia por turnos a la espera de definiciones formales, mientras la empresa aseguró que los salarios se mantendrán hasta la fecha fijada para el cierre.