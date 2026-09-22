Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres: requisitos para postularse

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres. Foto: Unsplash

Pasar una temporada frente a las playas del nordeste brasileño, rodeado de dunas, mar cálido y un clima privilegiado, es el sueño de muchos viajeros. Ahora, una convocatoria internacional ofrece la posibilidad de convertir esa experiencia en realidad a través de un programa de intercambio que combina alojamiento, gastronomía y tiempo libre a cambio de unas pocas horas de colaboración diaria.

La propuesta está dirigida a voluntarios que deseen instalarse temporalmente en Cumbuco, una pintoresca localidad costera ubicada en el municipio de Caucaia, a unos 28 kilómetros de Fortaleza, en el estado de Ceará. Reconocida por sus deportes acuáticos, extensas playas y una activa vida turística, la zona se convirtió en uno de los destinos más buscados del nordeste de Brasil.

Cómo es la jornada laboral de 6 horas diarias y qué tareas se realizan

La convocatoria fue publicada en la plataforma Worldpackers y propone un esquema de colaboración de 30 horas semanales, distribuidas en jornadas de seis horas por día. Los turnos pueden desarrollarse entre las 07:30 de la mañana y la medianoche, dependiendo de las necesidades operativas del hostel.

El esquema propone una colaboración de 30 horas semanales en un hostel de la localidad de Cumbuco. Foto: Unsplash

El establecimiento busca personas comunicativas, proactivas y con capacidad para adaptarse a diferentes responsabilidades. Entre las tareas habituales figuran:

Elaboración, terminación y servicio de la comida

Limpieza básica de las instalaciones

Mantenimiento y orden de los espacios

Preparación de camas

Recepción del hostel (check-in y check-out)

Atención a huéspedes o turistas

También existen oportunidades para participar en la organización de eventos y apoyar algunas actividades durante turnos nocturnos, una experiencia que permite conocer de cerca el funcionamiento diario de un hostel internacional.

Qué beneficios incluye la propuesta: alojamiento gratis, almuerzo y días libres

A cambio de las horas de colaboración, el hostel ofrece una serie de beneficios destinados a reducir los gastos de los viajeros durante su estadía en Brasil. La propuesta incluye:

Alojamiento gratuito

Habitación compartida con otros voluntarios

Almuerzo gratuito todos los días

Acceso a una cocina equipada

Internet de alta velocidad

Espacio de coworking para trabajo remoto

Además, los participantes cuentan con dos días libres por semana, tiempo que puede aprovecharse para recorrer las playas de Ceará, practicar deportes acuáticos o conocer los principales atractivos turísticos de la región.

Los participantes tienen dos días libres por semana para recorrer las hermososas playas de Ceará. Foto: Unsplash

Como beneficio adicional, el programa ofrece descuentos en bares, clubes, excursiones, fiestas y restaurantes, junto con pases gratuitos para determinados eventos. Al finalizar la experiencia, los voluntarios reciben un certificado de participación.

Requisitos para postularse al voluntariado en Fortaleza, Brasil

La convocatoria está abierta para personas de entre 18 y 80 años, un rango etario poco habitual que amplía considerablemente el perfil de los candidatos.

Pueden participar viajeros que se postulen de manera individual, en pareja o en dúo. Asimismo, se solicita contar con conocimientos básicos de portugués o inglés, aunque no se exige un nivel avanzado de ninguno de los dos idiomas.

Se solicita contar con conocimientos básicos de portugués o inglés, aunque no se exige un nivel avanzado. Foto: Unsplash

Más allá de las habilidades lingüísticas, el hostel valora especialmente perfiles con buena predisposición para el trabajo en equipo, capacidad de comunicación y flexibilidad para asumir distintas funciones durante la estadía.

Qué gastos no están incluidos y corren por cuenta del voluntario

Si bien el alojamiento y parte de la alimentación están cubiertos por el programa, existen varios costos que deberán ser afrontados por los voluntarios que resulten seleccionados.

Entre ellos se encuentran: los pasajes aéreos hacia Brasil, el seguro de viaje, el transporte interno dentro del país y cualquier trámite migratorio o visa que pudiera ser necesario según la nacionalidad del postulante.

Por este motivo, antes de aplicar se recomienda calcular el presupuesto completo del viaje para evitar imprevistos y aprovechar al máximo una experiencia que combina trabajo, intercambio cultural y la posibilidad de vivir durante un tiempo en uno de los destinos costeros más atractivos de Brasil.