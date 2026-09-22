comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres: requisitos para postularse

El esquema propone una colaboración de 30 horas semanales en un hostel de la localidad de Cumbuco. El programa ofrece descuentos en bares, clubes, excursiones, fiestas y restaurantes. Al finalizarlo, los voluntarios reciben un certificado de participación.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres.
Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Pasar una temporada frente a las playas del nordeste brasileño, rodeado de dunas, mar cálido y un clima privilegiado, es el sueño de muchos viajeros. Ahora, una convocatoria internacional ofrece la posibilidad de convertir esa experiencia en realidad a través de un programa de intercambio que combina alojamiento, gastronomía y tiempo libre a cambio de unas pocas horas de colaboración diaria.

La propuesta está dirigida a voluntarios que deseen instalarse temporalmente en Cumbuco, una pintoresca localidad costera ubicada en el municipio de Caucaia, a unos 28 kilómetros de Fortaleza, en el estado de Ceará. Reconocida por sus deportes acuáticos, extensas playas y una activa vida turística, la zona se convirtió en uno de los destinos más buscados del nordeste de Brasil.

Cómo es la jornada laboral de 6 horas diarias y qué tareas se realizan

La convocatoria fue publicada en la plataforma Worldpackers y propone un esquema de colaboración de 30 horas semanales, distribuidas en jornadas de seis horas por día. Los turnos pueden desarrollarse entre las 07:30 de la mañana y la medianoche, dependiendo de las necesidades operativas del hostel.

El esquema propone una colaboración de 30 horas semanales en un hostel de la localidad de Cumbuco. Foto: Unsplash

El establecimiento busca personas comunicativas, proactivas y con capacidad para adaptarse a diferentes responsabilidades. Entre las tareas habituales figuran:

Contenido Recomendado

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania:ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias

Buscan voluntarios para trabajar solo 16 horas semanales en Alemania: ofrecen alojamiento gratis, internet y 3 comidas diarias
  • Elaboración, terminación y servicio de la comida
  • Limpieza básica de las instalaciones
  • Mantenimiento y orden de los espacios
  • Preparación de camas
  • Recepción del hostel (check-in y check-out)
  • Atención a huéspedes o turistas

También existen oportunidades para participar en la organización de eventos y apoyar algunas actividades durante turnos nocturnos, una experiencia que permite conocer de cerca el funcionamiento diario de un hostel internacional.

Qué beneficios incluye la propuesta: alojamiento gratis, almuerzo y días libres

A cambio de las horas de colaboración, el hostel ofrece una serie de beneficios destinados a reducir los gastos de los viajeros durante su estadía en Brasil. La propuesta incluye:

  • Alojamiento gratuito
  • Habitación compartida con otros voluntarios
  • Almuerzo gratuito todos los días
  • Acceso a una cocina equipada
  • Internet de alta velocidad
  • Espacio de coworking para trabajo remoto

Además, los participantes cuentan con dos días libres por semana, tiempo que puede aprovecharse para recorrer las playas de Ceará, practicar deportes acuáticos o conocer los principales atractivos turísticos de la región.

Los participantes tienen dos días libres por semana para recorrer las hermososas playas de Ceará. Foto: Unsplash

Como beneficio adicional, el programa ofrece descuentos en bares, clubes, excursiones, fiestas y restaurantes, junto con pases gratuitos para determinados eventos. Al finalizar la experiencia, los voluntarios reciben un certificado de participación.

Requisitos para postularse al voluntariado en Fortaleza, Brasil

La convocatoria está abierta para personas de entre 18 y 80 años, un rango etario poco habitual que amplía considerablemente el perfil de los candidatos.

Pueden participar viajeros que se postulen de manera individual, en pareja o en dúo. Asimismo, se solicita contar con conocimientos básicos de portugués o inglés, aunque no se exige un nivel avanzado de ninguno de los dos idiomas.

Se solicita contar con conocimientos básicos de portugués o inglés, aunque no se exige un nivel avanzado. Foto: Unsplash

Más allá de las habilidades lingüísticas, el hostel valora especialmente perfiles con buena predisposición para el trabajo en equipo, capacidad de comunicación y flexibilidad para asumir distintas funciones durante la estadía.

Qué gastos no están incluidos y corren por cuenta del voluntario

Si bien el alojamiento y parte de la alimentación están cubiertos por el programa, existen varios costos que deberán ser afrontados por los voluntarios que resulten seleccionados.

Entre ellos se encuentran: los pasajes aéreos hacia Brasil, el seguro de viaje, el transporte interno dentro del país y cualquier trámite migratorio o visa que pudiera ser necesario según la nacionalidad del postulante.

Por este motivo, antes de aplicar se recomienda calcular el presupuesto completo del viaje para evitar imprevistos y aprovechar al máximo una experiencia que combina trabajo, intercambio cultural y la posibilidad de vivir durante un tiempo en uno de los destinos costeros más atractivos de Brasil.

VoluntariadoVoluntariosBrasil
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. “Hacemos un trato o los llevo al infierno”:Donald Trump arremetió contra Irán ante la Asamblea de la ONU

    “Hacemos un trato o los llevo al infierno”: Donald Trump arremetió contra Irán ante la Asamblea de la ONU

  2. ¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

    ¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

  3. Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo:ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

    Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo: ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

  4. Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa:brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

    Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa: brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

  5. La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

    La guerra por la inteligencia artificial: China avanza y Estados Unidos pierde ventaja
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires: cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Internacionales

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres:requisitos para postularse

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres: requisitos para postularse

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

“No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas”:Lula desafió a EEUU ante la ONU

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18