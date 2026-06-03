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¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Tauro para el 03 de junio de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Tauro.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 06:30
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En la astrología, Tauro está regido por Venus. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Esmeralda. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 03 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Saca a relucir tus encantos delante de la persona que te interesa. Te comportarás con gran seguridad y mostrarás tu mejor faceta.

Salud y energía de Tauro este día 03 de junio de 2026

Intenta que las especulaciones de quienes te rodean no te afecten. No te involucres más de la cuenta con lo que dicen y hacen los otros.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

Alguien te lanza el guante, entrénate para una pelea difícil. El desafío será un estímulo que te sacará de la pasividad.

¿Cuáles son las fechas de Tauro?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro?

Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Tauro?

Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro?

El número de la suerte de Tauro es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Tauro?

Tauro es un signo paciente, persistente y amante de la estabilidad.

Taurohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

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