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El Gobierno retiró las piedras que homenajean a las víctimas del COVID-19 en Plaza de Mayo ante la final del Mundial entre Argentina y España

De acuerdo a lo informado oficialmente por el Ejecutivo, la medida se tomó con el objetivo de evitar roturas o incidentes y reinstalar los bloques en su sitio habitual una vez concluidos los festejos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El Gobierno tomó la decisión de manera preventiva.
El Gobierno tomó la decisión de manera preventiva. Foto: Prensa Gobierno
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Con el objetivo de evitar incidentes en el espacio público, el gobierno de Javier Milei dispuso el retiro transitorio y la custodia dentro de la Casa Rosada de las piedras que recuerdan a los fallecidos por la pandemia de coronavirus en la Plaza de Mayo. La medida se tomó con el objetivo de evitar roturas o incidentes y reinstalar los bloques en su sitio habitual una vez concluidos los festejos

El procedimiento se ejecutó este sábado 18 de julio en coordinación directa con operarios y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo con el movimiento de las estructuras, los equipos de la gestión nacional se comunicaron de manera particular con los distintos colectivos de familiares de las víctimas para notificarlos oficialmente sobre los fundamentos del operativo preventivo y llevar tranquilidad respecto al destino de los recordatorios.

Retiro temporal de las piedras en homenaje a las víctimas de COVID -19 de Plaza de Mayo
Así fue el operativo para resguardar las piedras en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Fuentes oficiales explicaron que la iniciativa respondió a las expresas recomendaciones elevadas por los jefes de las fuerzas de seguridad que planifican el operativo de control urbano para el fin de semana. El único propósito de la mudanza es blindar las rocas homenajes frente a eventuales destrozos, aglomeraciones desmedidas o desmanes propios de la euforia callejera, garantizando que el memorial regresará a su emplazamiento original apenas finalicen las concentraciones ligadas al evento deportivo.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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