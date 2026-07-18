La guerra con Irán golpea al Pentágono: advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

¿Armamento en falta por parte de los Estados Unidos? Foto: X/@Ku1989Paul

Lejos de acercarse a una resolución definitiva, la guerra entre Estados Unidos e Irán continúa escalando. Mientras el presidente Donald Trump endurece su postura y promete mantener los ataques militares, Teherán insiste en mantener la presión sobre el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

En este escenario, comienzan a surgir advertencias sobre el impacto que el conflicto está teniendo en las capacidades militares de Estados Unidos. Diversos especialistas sostienen que el uso intensivo de armamento de alta precisión redujo considerablemente las reservas de misiles del Pentágono, lo que podría comprometer la preparación del país frente a otros escenarios de tensión internacional.

Producto de la guerra en Medio Oriente, EEUU estaría utilizando gran parte de sus reservas armamentísticas. Foto: via REUTERS

Donald Trump promete continuar los ataques contra Irán

En una entrevista con Fox News, Donald Trump aseguró que las operaciones militares “continuarán” hasta que él considere que Irán está dispuesto a negociar.

Según el mandatario estadounidense, hace pocos días existía un principio de acuerdo diplomático, pero acusó a Teherán de romper las negociaciones en el último momento.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó una nueva serie de bombardeos contra decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz y en distintas zonas costeras iraníes.

La respuesta iraní no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen los ataques estadounidenses.

Donald Trump insiste en que mantendrá activa la guerra en Medio Oriente. Foto: REUTERS

Antes del inicio del conflicto, por esa vía marítima circulaba cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, por lo que cualquier interrupción representa un riesgo para la economía global y para los mercados energéticos.

Las reservas de misiles del Pentágono, en niveles preocupantes

Más allá del desarrollo de las operaciones militares, la principal preocupación pasa por el desgaste del arsenal estadounidense.

Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) indica que, para el momento en que finalizaron temporalmente las hostilidades en abril, Estados Unidos ya había utilizado al menos la mitad de sus interceptores THAAD, cerca del 50% de los misiles Patriot destinados a defensa aérea y aproximadamente el 30% de los misiles de ataque terrestre Tomahawk.

Se trata de algunos de los sistemas de armas más importantes del arsenal estadounidense para interceptar misiles enemigos y realizar ataques de precisión de largo alcance.

El problema, según los especialistas, es que la capacidad de producción no alcanza para reponer rápidamente esas existencias.

Actualmente, el Pentágono recibe alrededor de 15 misiles Tomahawk y 20 interceptores Patriot por mes, mientras que para todo 2026 no están previstas nuevas entregas de misiles THAAD.

Recuperar el arsenal podría llevar hasta cinco años

Los expertos coinciden en que la recuperación del inventario militar será un proceso largo.

El CSIS estima que serán necesarios al menos tres años para regresar a los niveles de reservas previos al conflicto con Irán.

En la misma línea, Elaine McCusker, investigadora del American Enterprise Institute y exsubsecretaria de Defensa de Estados Unidos, sostuvo que la reposición de las municiones demandará “entre dos y cinco años” en la mayoría de los casos.

El Pentágono advierte sobre la utilización masiva de su armamento.

La situación se complica además por la falta de nuevos recursos presupuestarios. Aunque la Casa Blanca solicitó al Congreso fondos adicionales para cubrir los costos de la guerra y acelerar la reposición del arsenal, la iniciativa enfrenta dificultades políticas.

El general retirado John Ferrari advirtió que, hasta el momento, el Congreso estadounidense “no ha aprobado ni un solo dólar para reemplazar un solo misil” utilizado desde el inicio de la guerra, por lo que el Pentágono continúa dependiendo del ritmo habitual de producción previsto para tiempos de paz, mientras el conflicto con Irán sigue consumiendo parte de sus reservas estratégicas.