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Cambios en el Gobierno: Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Tras su desembarco en la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli avanza con el armado de su propio organigrama para colocar a hombres de su riñón y controlar resortes estratégicos como el CONICET, ARSAT y la CONAE.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete.
El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba
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La Jefatura de Gabinete continúa bajo una profunda reconfiguración de nombres y estructuras desde el desembarco de Diego Santilli como su máxima autoridad. En las últimas horas, altas fuentes oficiales confirmaron que en los próximos días se formalizará la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, a quien el propio ministro coordinador le pidió la renuncia para ubicar en ese casillero a técnicos de su riñón.

La información fue revelada por Infobae y la salida de Genua venía madurando tras las recientes modificaciones publicadas en el Boletín Oficial, que recortaron sensiblemente las atribuciones de su cartera. Dicha reforma estructural significó la transferencia de empresas estatales y organismos con presupuestos millonarios hacia la órbita de control directo de Santilli y de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete.
Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Las cajas y los organismos de poder que se disputan en la Jefatura de Gabinete

Aunque Ciencia y Tecnología suele ser un sector relegado de las portadas periodísticas diarias, en los pasillos de Balcarce 50 se la considera una trinchera estratégica por su alta gravitación de poder político y control de personal:

  • El gigante estatal: bajo esta secretaría opera el CONICET, el organismo con mayor dotación de toda la Administración Pública Nacional, con un plantel de 25.805 empleados según los últimos registros del INDEC.
  • Satelital y espacial: controla de manera directa la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la firma Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG).
  • Organismos clave: administra el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La poda de poder ya se había iniciado con el traspaso de la empresa estatal satelital ARSAT y el Correo Argentino a la subórbita de Gustavo Coria, mientras que el control del ENACOM quedó bajo la supervisión directa del propio Santilli.

Genua, quien ingresó a la gestión nacional por su sintonía con el consultor Rodrigo Lugones y el asesor Santiago Caputo, había logrado sobrevivir a las transiciones de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni gracias a un perfil técnico y bajo. Sin embargo, su salida reaviva las disputas internas en el oficialismo: Santilli busca que los casilleros vacíos de la secretaría y de la cúpula de ARSAT sean ocupados por dirigentes propios o, al menos, por perfiles que mantengan una estricta neutralidad.

Santilli y Milei Foto: X @JMILEI

Recambio en la Jefatura de Gabinete: qué decisiones evalúa Santilli

  • La herencia de Adorni: tras la salida de Manuel Adorni, comenzó la limpieza de sus segundas líneas. Días atrás se efectivizó la baja del secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia (reemplazado por Mariana Vello). El único sobreviviente de ese ala es Ian Vignale, al frente de la Secretaría Ejecutiva.
  • Los que ganan poder: el vicejefe de Gabinete, Ignacio “Nacho” Devitt, se consolidó como el principal “controller” de la gestión cotidiana de los ministerios. Cuenta con el aval directo de Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, y fue el encargado de consensuar con Santilli el desplazamiento de Genua.
  • El inoxidable: en medio del tembladeral de secretarios, el único funcionario que logró atravesar invicto todas las gestiones desde el inicio del mandato libertario es Daniel Scioli, ratificado plenamente en su cargo al frente de la cartera de Turismo y Ambiente.
Diego SantilliGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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