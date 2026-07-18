Cambios en el Gobierno: Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba

La Jefatura de Gabinete continúa bajo una profunda reconfiguración de nombres y estructuras desde el desembarco de Diego Santilli como su máxima autoridad. En las últimas horas, altas fuentes oficiales confirmaron que en los próximos días se formalizará la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, a quien el propio ministro coordinador le pidió la renuncia para ubicar en ese casillero a técnicos de su riñón.

La información fue revelada por Infobae y la salida de Genua venía madurando tras las recientes modificaciones publicadas en el Boletín Oficial, que recortaron sensiblemente las atribuciones de su cartera. Dicha reforma estructural significó la transferencia de empresas estatales y organismos con presupuestos millonarios hacia la órbita de control directo de Santilli y de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Las cajas y los organismos de poder que se disputan en la Jefatura de Gabinete

Aunque Ciencia y Tecnología suele ser un sector relegado de las portadas periodísticas diarias, en los pasillos de Balcarce 50 se la considera una trinchera estratégica por su alta gravitación de poder político y control de personal:

El gigante estatal: bajo esta secretaría opera el CONICET , el organismo con mayor dotación de toda la Administración Pública Nacional, con un plantel de 25.805 empleados según los últimos registros del INDEC.

Satelital y espacial: controla de manera directa la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ( CONAE ) y la firma Vehículo Espacial de Nueva Generación ( VENG ).

Organismos clave: administra el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La poda de poder ya se había iniciado con el traspaso de la empresa estatal satelital ARSAT y el Correo Argentino a la subórbita de Gustavo Coria, mientras que el control del ENACOM quedó bajo la supervisión directa del propio Santilli.

Genua, quien ingresó a la gestión nacional por su sintonía con el consultor Rodrigo Lugones y el asesor Santiago Caputo, había logrado sobrevivir a las transiciones de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni gracias a un perfil técnico y bajo. Sin embargo, su salida reaviva las disputas internas en el oficialismo: Santilli busca que los casilleros vacíos de la secretaría y de la cúpula de ARSAT sean ocupados por dirigentes propios o, al menos, por perfiles que mantengan una estricta neutralidad.

Santilli y Milei Foto: X @JMILEI

Recambio en la Jefatura de Gabinete: qué decisiones evalúa Santilli