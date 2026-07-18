Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

Jubilados ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha en agosto un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados, con fechas escalonadas según la terminación del DNI. El cronograma comenzará el lunes 10 de agosto para quienes perciben haberes mínimos y se extenderá durante el mes para los beneficiarios que cobran montos superiores. El calendario puede consultarse también por los canales oficiales de ANSES, donde el organismo informa las fechas de cobro según cada prestación y número de documento.

La novedad llega junto con una nueva actualización de los haberes previsionales. Según el esquema de movilidad vigente, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones se ajustan mensualmente tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. El mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024, que modificó el sistema de movilidad jubilatoria y reemplazó el cálculo anterior por una actualización vinculada a la inflación.

Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en agosto

El incremento de agosto estará determinado por el dato de inflación de junio, que fue del 1,9%, de acuerdo con el informe publicado por el INDEC. Ese porcentaje impactará sobre jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales que se actualizan por movilidad. El organismo estadístico informó que el IPC acumuló una suba del 16,8% en el primer semestre de 2026 y una variación interanual del 33,5%.

Bono ANSES jubilados Foto: anses

Con este dato, los haberes previsionales tendrán una suba menor a la de otros meses, en línea con la desaceleración de precios registrada durante junio. La inflación mensual perforó el 2% y marcó uno de los niveles más bajos de los últimos meses, con aumentos más moderados en rubros sensibles como alimentos y bebidas, que subieron 1,3%.

Qué pasa con el bono para jubilados en agosto

Uno de los puntos más esperados por los beneficiarios es la continuidad del bono extraordinario para quienes cobran los haberes más bajos. Hasta el momento, la actualización por movilidad ya queda atada al 1,9%, pero el refuerzo adicional depende de una confirmación oficial del Gobierno nacional. Distintos reportes periodísticos señalaron que, si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso final de los jubilados de la mínima volverá a estar compuesto por el haber actualizado más ese complemento.

Este refuerzo es clave para millones de adultos mayores porque permite elevar el monto de bolsillo, especialmente entre quienes perciben la jubilación mínima, pensiones no contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor. En todos los casos, el monto final dependerá de la prestación, del aumento por movilidad y de la eventual continuidad del bono.

Calendario de pagos ANSES de agosto para jubilados con haber mínimo

El pago para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzará el 10 de agosto y se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad. El esquema previsto es el siguiente:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

DNI terminado en 1: 11 de agosto.

DNI terminado en 2: 12 de agosto.

DNI terminado en 3: 13 de agosto.

DNI terminado en 4: 14 de agosto.

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Para quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima, el calendario comenzará más adelante, también con pagos ordenados por terminación de DNI. Estas fechas permiten distribuir las acreditaciones durante los últimos días hábiles del mes y evitar concentraciones en bancos y centros de pago.

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Por qué cambia el monto de las jubilaciones todos los meses

Desde la modificación del sistema de movilidad, los haberes previsionales se actualizan de forma mensual en función de la inflación. Esto significa que el porcentaje de aumento no se define de manera discrecional, sino que surge del IPC publicado previamente por el INDEC. Para agosto, el número que se toma como referencia es la inflación de junio, que cerró en 1,9%.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Este sistema busca que las prestaciones acompañen la evolución de los precios con menor demora que las fórmulas anteriores. Sin embargo, el impacto real en el bolsillo depende de otros factores, como el nivel de gastos de cada hogar, los aumentos en alimentos, medicamentos, tarifas, alquileres y servicios. En junio, los rubros con mayores subas fueron Recreación y cultura, con 4,2%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,3%.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro ingresando al sitio oficial de ANSES o a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible consultar la información según prestación y terminación de DNI desde el calendario de pagos publicado por el organismo.

Para evitar confusiones, se recomienda revisar el calendario actualizado antes de concurrir al banco o cajero automático, ya que las fechas pueden variar por feriados, fines de semana o ajustes administrativos. Además, quienes tengan dudas sobre el lugar de cobro pueden ingresar a mi ANSES y consultar la sección correspondiente a cobros.

Qué deben tener en cuenta los jubilados en agosto

En agosto, los jubilados y pensionados tendrán tres puntos centrales para seguir: el aumento del 1,9%, el inicio del calendario desde el 10 de agosto y la posible continuidad del bono extraordinario para los haberes más bajos. El dato final de bolsillo dependerá de la categoría de la prestación y de las definiciones oficiales sobre el refuerzo.

Por eso, la recomendación es consultar los canales oficiales de ANSES, revisar la fecha de cobro según el DNI y esperar la confirmación formal sobre el bono antes de calcular el ingreso definitivo del mes. De esta manera, cada beneficiario podrá saber con mayor precisión cuándo cobra y cuánto dinero recibirá en agosto.