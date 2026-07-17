ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio: jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, continúa este viernes 17 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes. En esta jornada, distintos grupos de beneficiarios recibirán sus haberes según la prestación que perciben y la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El cronograma incluye a titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES: quiénes cobran este viernes 17 de julio

Este viernes, ANSES acreditará pagos a distintos beneficiarios en las cuentas bancarias correspondientes. Como sucede habitualmente, en la mayoría de las prestaciones el cobro se organiza de acuerdo con el último número del DNI del titular.

Cobro ANSES Foto: ANSES

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este viernes podrán cobrar los titulares cuyo DNI finaliza en 6. Este grupo forma parte del cronograma escalonado previsto para julio, que se extiende durante varios días hábiles para ordenar la acreditación de haberes.

Jubilados y pensionados: qué DNI cobran el 17 de julio

Los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas tienen fecha de pago este viernes 17 de julio si su documento termina en 6. El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el haber.

ANSES mantiene el esquema de pagos diferenciado entre quienes cobran hasta un haber mínimo y quienes superan ese monto. Para este viernes, el calendario alcanza únicamente a jubilados y pensionados del primer grupo con la terminación de DNI indicada.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo se cobra

También cobran este viernes los titulares de la Asignación Universal por Hijo, conocida como AUH, y de la Asignación Familiar por Hijo que tengan DNI terminado en 6.

Estas prestaciones forman parte de los pagos más consultados todos los meses, especialmente por familias que dependen del cronograma para organizar gastos vinculados a alimentos, transporte, salud y educación. La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta asociada al beneficio.

Asignación por Embarazo: quiénes cobran este viernes

En el caso de la Asignación por Embarazo, también llamada AUE, ANSES estableció que este viernes 17 de julio cobran las beneficiarias con DNI finalizado en 4.

La AUE se paga según un calendario propio, distinto al de la AUH, por lo que es importante revisar la terminación del documento y no confundir las fechas entre ambas prestaciones. Para julio de 2026, el esquema avanza día por día según el número final del DNI.

Progresar: qué estudiantes cobran el 17 de julio

Los beneficiarios del programa Progresar también tienen pagos previstos para este viernes. Según el cronograma informado, cobran los titulares con DNI terminados en 0 y 1.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Este programa está destinado a acompañar a estudiantes en distintos niveles de formación, por lo que la fecha de cobro resulta clave para quienes utilizan la prestación para cubrir gastos educativos y de cursada.

Prenatal y Maternidad: terminaciones incluidas

ANSES también acreditará este viernes los pagos correspondientes a la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. En esta jornada cobran los titulares con DNI terminados en 6 y 7.

Estas asignaciones forman parte del sistema de cobertura familiar y siguen un calendario específico dentro del cronograma mensual de julio.

Asignaciones de Pago Único y PNC: hasta cuándo se cobran

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción, pueden cobrarse desde este período y hasta el 11 de agosto, sin importar la terminación del DNI.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también continúan disponibles para todas las terminaciones de documento hasta el 11 de agosto.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES

Para verificar el detalle de pago, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí es posible revisar la fecha exacta de cobro, el banco asignado y la información vinculada a cada prestación.

También se recomienda controlar que los datos personales y bancarios estén actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede demorar la acreditación o generar inconvenientes al momento de retirar el dinero.

Resumen: quiénes cobran ANSES este viernes 17 de julio

Este viernes cobran: