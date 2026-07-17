Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio: jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de julio 2026. Conocé qué titulares cobran este viernes según la terminación del DNI y qué prestaciones se acreditan.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Oficinas ANSES
Oficinas ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, continúa este viernes 17 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes. En esta jornada, distintos grupos de beneficiarios recibirán sus haberes según la prestación que perciben y la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El cronograma incluye a titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES: quiénes cobran este viernes 17 de julio

Este viernes, ANSES acreditará pagos a distintos beneficiarios en las cuentas bancarias correspondientes. Como sucede habitualmente, en la mayoría de las prestaciones el cobro se organiza de acuerdo con el último número del DNI del titular.

Cobro ANSES Foto: ANSES

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este viernes podrán cobrar los titulares cuyo DNI finaliza en 6. Este grupo forma parte del cronograma escalonado previsto para julio, que se extiende durante varios días hábiles para ordenar la acreditación de haberes.

Contenido Recomendado

Pensiones No Contributivas:cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

Pensiones No Contributivas: cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

Jubilados ANSES:confirmaron el aumento de agosto y así quedan los nuevos montos con bono

Jubilados ANSES: confirmaron el aumento de agosto y así quedan los nuevos montos con bono

Jubilados y pensionados: qué DNI cobran el 17 de julio

Los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas tienen fecha de pago este viernes 17 de julio si su documento termina en 6. El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el haber.

ANSES mantiene el esquema de pagos diferenciado entre quienes cobran hasta un haber mínimo y quienes superan ese monto. Para este viernes, el calendario alcanza únicamente a jubilados y pensionados del primer grupo con la terminación de DNI indicada.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo se cobra

También cobran este viernes los titulares de la Asignación Universal por Hijo, conocida como AUH, y de la Asignación Familiar por Hijo que tengan DNI terminado en 6.

Estas prestaciones forman parte de los pagos más consultados todos los meses, especialmente por familias que dependen del cronograma para organizar gastos vinculados a alimentos, transporte, salud y educación. La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta asociada al beneficio.

Asignación por Embarazo: quiénes cobran este viernes

En el caso de la Asignación por Embarazo, también llamada AUE, ANSES estableció que este viernes 17 de julio cobran las beneficiarias con DNI finalizado en 4.

La AUE se paga según un calendario propio, distinto al de la AUH, por lo que es importante revisar la terminación del documento y no confundir las fechas entre ambas prestaciones. Para julio de 2026, el esquema avanza día por día según el número final del DNI.

Progresar: qué estudiantes cobran el 17 de julio

Los beneficiarios del programa Progresar también tienen pagos previstos para este viernes. Según el cronograma informado, cobran los titulares con DNI terminados en 0 y 1.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Este programa está destinado a acompañar a estudiantes en distintos niveles de formación, por lo que la fecha de cobro resulta clave para quienes utilizan la prestación para cubrir gastos educativos y de cursada.

Prenatal y Maternidad: terminaciones incluidas

ANSES también acreditará este viernes los pagos correspondientes a la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. En esta jornada cobran los titulares con DNI terminados en 6 y 7.

Estas asignaciones forman parte del sistema de cobertura familiar y siguen un calendario específico dentro del cronograma mensual de julio.

Asignaciones de Pago Único y PNC: hasta cuándo se cobran

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción, pueden cobrarse desde este período y hasta el 11 de agosto, sin importar la terminación del DNI.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también continúan disponibles para todas las terminaciones de documento hasta el 11 de agosto.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES

Para verificar el detalle de pago, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí es posible revisar la fecha exacta de cobro, el banco asignado y la información vinculada a cada prestación.

También se recomienda controlar que los datos personales y bancarios estén actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede demorar la acreditación o generar inconvenientes al momento de retirar el dinero.

Resumen: quiénes cobran ANSES este viernes 17 de julio

Este viernes cobran:

  • Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminado en 6.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 6.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminado en 4.
  • Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7.
  • Progresar: DNI terminados en 0 y 1.
  • Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC: vigentes hasta el 11 de agosto, sin importar la terminación del DNI.
ANSESCalendarioEconomía argentina
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Nuevo aumento para empleadas domésticas:cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026

    Nuevo aumento para empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026

  2. Salarios de la Policía de la Ciudad:cuánto cobra cada cargo y cómo impacta la antigüedad en el sueldo

    Salarios de la Policía de la Ciudad: cuánto cobra cada cargo y cómo impacta la antigüedad en el sueldo

  3. Alivio al bolsillo:qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

    Alivio al bolsillo: qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

  4. Los exorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:los costos de cada categoría

    Los exorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: los costos de cada categoría

  5. Guía de salarios de salud en julio 2026:cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría

    Guía de salarios de salud en julio 2026: cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno analiza decretar feriado después de la final del Mundial

El Gobierno analiza decretar feriado después de la final del Mundial

Javier Milei participa del acto por los 32 años del atentado a la AMIA:homenaje, memoria y reclamo de justicia

The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

Javier Milei defendió la propiedad privada, apuntó contra el populismo y aseguró que buscará la reelección en 2027

Economía

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio: jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Cuánto cobran los camioneros:de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

Canasta básica de crianza por las nubes:cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Los exorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:los costos de cada categoría

Internacionales

Preocupación antes de la final del Mundial 2026:el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

Preocupación antes de la final del Mundial 2026: el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

Recrudece la guerra en Medio Oriente:Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques sobre Irán

Trump impone aranceles del 25% a productos de Brasil y agrava la disputa comercial con Lula da Silva

¿China fabricó la batería del siglo?:el revolucionario invento que genera energía infinita y cabe en una moneda