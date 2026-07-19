Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados: cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

La CGT confirmó una marcha para este 22 de julio. Foto: Ahora Mar del Plata

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) confirmó una nueva marcha para este miércoles 22 de julio que contará con la presencia de las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y jubilados autoconvocados y que tendrá el objetivo de continuar con su agenda de protestas y medidas de fuerza contra las medidas del gobierno de Javier Milei.

En tanto, durante su reunión, la CGT consideró convocar a un paro general, pero aún no estableció ninguna fecha para llevarlo a cabo. Sin embargo, los directivos sí afirmaron que la del 22 de julio no será la única convocatoria. A la espera de la finalización del Mundial 2026, la CGT dio a conocer un cronograma de manifestaciones que se llevarán a cabo en distintos puntos del país los próximos meses.

La CGT anunció un plan de lucha con cuatro marchas. Foto: NA

Cronograma de marchas confirmadas por la CGT

Además del 22 de julio, la CGT marchará en las siguientes fechas:

Viernes 7 de agosto : para el día de Día de San Cayetano, la CGT pactó una protesta con organizaciones sociales y sindicales para reclamar por la situación económica del país y la falta de empleo.

Segunda semana de agosto : la fecha de esta marcha no está definida pero tendrá lugar el día en que el Gobierno convoque a discutir el Salario Mínimo, Vital y Móvil .

Tercera semana de agosto: esta convocatoria tendrá lugar en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar por las medidas económicas que ha tomado el Gobierno, la caída de consumo y el aumento de morosidad en el caso de muchos argentinos.

La CGT anunció una movilización para el 22 de julio. Foto: NA

Desde la CGT, celebraron que se haya conseguido la unidad con las dos CTA, jubilados y UTEP para marchar este 22 de julio porque implica conformar un espacio de lucha conjunto.

Cuál es el valor del “Salario Mínimo, Vital y Móvil” en la Argentina en julio 2026

Uno de los reclamos de la CGT tiene que ver con el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil de la Argentina. Si bien julio de 2026, a través de la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial, el monto del haber se actualizó a $372.400, se trata de una cifra notablemente inferior a lo que el INDEC informó que una familia necesita para no ser pobre, es decir, $1.531.473 (Canasta Básica Total).

En julio de 2026 el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó en $372.400.

La suba del Salario Mínimo en julio se incrementó en un 1,25% que representan $4.600 más que en junio de 2026. En tanto, para agosto de 2026, también se fijó un nuevo aumento para el haber mínimo. El próximo mes quedará en $376.600.