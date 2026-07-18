Histórico acuerdo aéreo entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: avanzan hacia un “Cielo Único” al estilo europeo

Histórico acuerdo aéreo entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Foto: Unsplash

En un nuevo paso hacia la integración regional, el Gobierno de la Nación firmó junto a Brasil, Chile y Paraguay el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), una iniciativa que busca sentar las bases para la construcción progresiva de un “Cielo Único Sudamericano”, un modelo inspirado en la experiencia de la Unión Europea (UE) que apunta a eliminar barreras en el transporte aéreo y facilitar la conectividad entre los países de la región.

El memorando de entendimiento, suscripto por las autoridades aeronáuticas de los cuatro países, representa uno de los proyectos más ambiciosos en materia aerocomercial de los últimos años. La propuesta prevé que, en el futuro, los vuelos dentro de Sudamérica puedan operar bajo reglas comunes y con menos restricciones, acercando el concepto de viajar por la región al de un vuelo de cabotaje.

Qué es el Acuerdo ALAS y cómo funcionaría el Cielo Único Sudamericano

La iniciativa forma parte de la política de Cielos Abiertos que el Ejecutivo argentino impulsa desde el inicio de su gestión y que busca profundizar la desregulación del sector, aumentar la competencia y ampliar las opciones de conectividad para pasajeros y empresas.

El Gobierno firmó junto a Brasil, Chile y Paraguay el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana. Foto: Unsplash

Desde principios de 2024, el Gobierno viene promoviendo la idea entre los países del Mercosur con el objetivo de que los desplazamientos dentro de la región sean más ágiles y eficientes. En este contexto, Uruguay podría sumarse próximamente al acuerdo, ampliando el alcance de un proyecto que busca transformar el transporte aéreo sudamericano.

El modelo europeo que busca replicar Sudamérica

El objetivo de ALAS es replicar, adaptado a la realidad regional, el esquema que la UE implementó hace más de dos décadas. Allí, la integración del espacio aéreo permitió disminuir demoras, generar un mercado más competitivo para las aerolíneas, optimizar rutas y reducir ineficiencias operativas.

En el caso sudamericano, el proceso contempla la armonización de normativas, el reconocimiento mutuo de certificados, licencias y autorizaciones aeronáuticas, la protección uniforme de los derechos de los pasajeros y la cooperación en materia de infraestructura aeroportuaria y navegación aérea.

El objetivo de ALAS es replicar el esquema que la Unión Europea implementó hace más de dos décadas. Foto: Unsplash

Además, el acuerdo prevé programas conjuntos de capacitación, asistencia técnica y mecanismos de colaboración entre las autoridades de aviación civil de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

Más competencia y nuevas libertades para las aerolíneas

Uno de los aspectos más significativos del memorando es la intención de avanzar hacia una liberalización gradual de los servicios aéreos comerciales. Las partes acordaron promover la libre prestación de servicios, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica.

El documento establece la voluntad de otorgarse de manera recíproca y multilateral amplios derechos operativos, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú analizaron una propuesta para avanzar hacia un “Cielo Único” andino. Foto: Unsplash.

Entre ellas aparece la denominada Novena Libertad del Aire, considerada una de las más amplias dentro de la aviación comercial internacional. Esta habilita a una aerolínea a operar vuelos domésticos dentro de otro país sin necesidad de que esos servicios estén vinculados a su Estado, una medida que podría generar un fuerte impacto en la estructura actual del mercado regional.

La iniciativa también se inscribe en una tendencia más amplia en América Latina. En paralelo, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú analizaron una propuesta para avanzar hacia un “Cielo Único” andino, reflejando el creciente interés por una mayor integración aérea en el continente.

Récord histórico de pasajeros y expansión de la política de Cielos Abiertos

El acuerdo ALAS llega en un contexto de expansión de la política argentina de Cielos Abiertos. Actualmente, son 57 los países que mantienen acuerdos bajo este esquema con Argentina, entre ellos Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Israel, México, Panamá, Paraguay, Qatar, Singapur y Uruguay, entre otros.

Entre enero y mayo de 2026 pasaron por los aeropuertos argentinos 21.413.752 pasajeros. Foto: Unsplash

El avance de esta estrategia coincide con un momento récord para la actividad aérea nacional. Entre enero y mayo de 2026 pasaron por los aeropuertos argentinos 21.413.752 pasajeros, un 3% más que el máximo histórico registrado en igual período de 2025, cuando habían transitado 20.764.122 viajeros.

Con la firma de ALAS, Sudamérica comienza a dar sus primeros pasos hacia un mercado aerocomercial más integrado. Aunque el proceso demandará años de negociaciones y adecuaciones regulatorias, la iniciativa apunta a redefinir la conectividad regional y acercar a los países del Cono Sur a un modelo de aviación sin fronteras.