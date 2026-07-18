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Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro: la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el pedido para que Javier Milei pudiera visitar a Jair Bolsonaro durante su viaje al país. La decisión forma parte de un endurecimiento de las restricciones impuestas al expresidente brasileño.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La Justicia brasileña no permite el encuentro de Jair Bolsonaro con Javier Milei.
La Justicia brasileña no permite el encuentro de Jair Bolsonaro con Javier Milei.
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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil resolvió endurecer las condiciones de la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro y rechazó la solicitud presentada por su defensa para permitir una reunión con el presidente argentino, Javier Milei.

La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, quien estableció que Bolsonaro no podrá recibir visitas con fines políticos durante los próximos 30 días, período que coincide con la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

De esta manera, el viaje que Milei tenía previsto realizar a Brasilia para encontrarse con el exmandatario quedó descartado.

Javier Milei y Jair Bolsonaro. Foto: EFE
Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro.

La Justicia brasileña restringe aún más las visitas a Bolsonaro

La resolución del STF dispone que Bolsonaro únicamente podrá recibir en su domicilio a médicos, fisioterapeutas y abogados mientras permanezcan vigentes las nuevas restricciones.

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Según el fallo, el objetivo es evitar cualquier actividad política que pueda influir en el proceso electoral brasileño.

Además, el magistrado sostuvo la prohibición de mantener reuniones de carácter partidario o proselitista hasta que concluya la elección presidencial.

A estas limitaciones se suma otra medida adoptada días atrás: la suspensión por 90 días de las visitas de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro.

La decisión fue tomada después de que el legislador difundiera públicamente una carta escrita por su padre en respaldo a su candidatura presidencial, hecho que la Justicia interpretó como una violación de las restricciones políticas impuestas al exmandatario.

Bolsonaro, de 71 años, cumple prisión domiciliaria desde marzo por cuestiones de salud, luego de haber sido condenado el año pasado a 27 años de prisión.

Javier Milei mantiene su viaje a Brasil

Pese a la negativa judicial, Javier Milei mantiene su agenda prevista para el próximo 25 de julio.

El mandatario argentino viajará a la ciudad de San Pablo para participar de un acto político en apoyo a la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la derecha brasileña.

Días atrás, Milei había anticipado públicamente que, además del acto partidario, planeaba trasladarse a Brasilia para visitar personalmente a Jair Bolsonaro.

Sin embargo, la decisión del Supremo Tribunal Federal dejó sin efecto esa posibilidad.

La alianza política entre Milei y los Bolsonaro

La relación entre Javier Milei y la familia Bolsonaro se ha fortalecido desde la llegada del economista libertario a la Casa Rosada.

El Presidente argentino considera estratégica la consolidación de un bloque de gobiernos de centroderecha y derecha en América Latina con posiciones comunes en materia de seguridad, economía de mercado, apertura comercial y política exterior.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Foto: Presidencia

En ese marco, Milei ya recibió a Flavio Bolsonaro en la Quinta de Olivos y expresó en reiteradas oportunidades su respaldo al espacio político que lidera el exmandatario brasileño.

Su participación en el acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro será interpretada como un fuerte gesto político de apoyo de cara a las elecciones de octubre.

Aunque el encuentro con Jair Bolsonaro finalmente no podrá concretarse por decisión judicial, el viaje de Milei ratifica la estrecha relación política entre ambos dirigentes y la apuesta del Gobierno argentino por fortalecer una alianza regional entre los principales referentes de la derecha latinoamericana.

Jair BolsonaroJavier MileiBrasil
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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