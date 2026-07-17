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La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró su variación más baja en cuatro meses y la menor para un mes de junio desde que se inició la medición en 2015. El ministro Luis Caputo destacó el desplome del indicador traccionado por la caída en los productos primarios y en alimentos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA
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El plan de estabilización económica del Gobierno sumó un dato clave en el frente de los precios. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación del 1,1% mensual en junio 2026 consolidándose como la marca más baja de los últimos cuatro meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de difundir y celebrar las cifras. “Se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015”, dijo en su cuenta oficial de Twitter.

El comportamiento de productos nacionales vs importados

El reporte del Ministerio de Economía detalló que la desaceleración del índice general estuvo apuntalada por el freno en los costos de origen local, que lograron compensar la dinámica de los bienes que ingresan del exterior:

  • Productos nacionales: Presentaron una suba de apenas el 1% mensual.
  • Productos importados: Registraron un incremento del 2,3% en el mismo período.

Alimentos a la baja y subas en energía eléctrica

Al analizar el interior de la canasta mayorista, el comportamiento sectorial mostró marcadas disparidades entre las materias primas y las tarifas reguladas:

  • Productos primarios: Experimentaron una reducción del 1,2% mensual.
  • Productos manufacturados: Registraron un aumento del 1,6%.Infobae+ 1
  • Energía eléctrica: Sufrió un incremento del 6,6%, siendo el componente de mayor presión interna.

A pesar de la suba en el rubro manufacturero, la buena noticia de cara al consumo masivo se concentró en la góndola de los insumos básicos: dentro de ese bloque, se destacó una baja del 0,3% mensual en la división de alimentos y bebidas, lo que anticipa una menor presión de costos para el canal minorista en el corto plazo.

InflaciónINDECEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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